Пожары, воры, вред для теплиц: чем опасны сугробы для дачников?

Известный российский садовод Андрей Туманов рассказывает, надо ли убирать снег на даче, если вы туда не ездите.

– В наших дачных делах никогда не бывает так, чтобы все было хорошо, – говорит Андрей Туманов. – Например, замело снегом проезды в дачных товариществах и я всех призываю: надо прочищать дороги, чтобы был подъезд к дачам. Часть людей меня поддерживает. А другие наоборот: «Мы не ездим на дачу зимой и не хотим тратить деньги на чистку снега». Есть и такие, кто считает: глубокие сугробы защитят от воров.

Но, дорогие друзья, чистить все-таки обязательно надо. Если вы этого не делаете, у вас дача отрезана от помощи аварийных служб. Представьте на секунду, что кто-то из ваших соседей разгильдяй. Предположим, его понесло в мороз на дачу, он приехал, врубил все калориферы... Бац! Короткое замыкание, пожар. Сосед загорится и тут же сгорит весь угол товарищества… Пожарные машины не проедут. Было уже очень много таких случаев, когда горели целые дачные товарищества, – именно из-за того, что к ним не прошли пожарные машины. К сожалению, по телевизору об это редко рассказывают.

И аргумент про воров не работает: сам наблюдал однажды, как воришки убегали по снегу из обворованного ими дачного домика, а полицейские просто смотрели им вслед: ни у кого из них не было желания барахтаться в глубоких сугробах.

Еще одна неприятность, которую нам может преподнести неубранный снег, – теплицы. Пока снег легонький, стеклышки, которыми покрыты крыши теплиц, его держат. Но пройдет оттепель, снег станет тяжелым, и может проломить стекла. Где-то зимы три назад мне пришлось менять тепличных стекол тысяч, наверное, на пять. Да плюс еще стеклореза вы не найдете в округе… Или вот еще такой пример. Лет 15, наверное, назад тоже была снежная зима, мне подарили небольшую теплицу, так снег просто согнул швеллер – она сложилась как карточный домик. Мне так обидно было… Так что следите за теплицами, старайтесь их или разобрать на зиму, или приезжайте чистить снег с их крыш.

И не забывайте подкармливать птиц – те из них, которые живут на дачах, в основном погибают от бескормицы, а не от холода. Поэтому кормушечки обязательно должны быть насыпаны. Но – регулярно!

Я говорю это даже не для того, чтобы разбудить в вас сострадание… Есть и практический аспект. Птицы загнездятся там, где они зимовали и где их кормили. А раз так, они будут собирать вредителей в тех же местах. Например, воробьи – зерноядная птица, но птенцов выкармливают все же пищей животной и очень любят, например, личинку цветоеда, которую никто больше, извините, не ест.

В общем, и любите птиц, и подходите к ним практично. Птицы обязательно должны быть жителями вашего сада – без них он будет сиротой. А для этого надо подкармливать птиц и делать это, повторю, регулярно. Если вы раза два приехали на дачу и покормили птиц, они могут погибнуть. Лучше уж вообще не кормите, чтобы они не привыкали…

Ранее Андрей Туманов рассказал Sobesednik.ru, почему оттепель для дачников страшнее заморозков.