Как правильный матрас может улучшить работоспособность

Современные матрасы создаются с оглядкой на городской образ жизни, когда из-за высокой занятости и нервного напряжения люди постоянно находится в состоянии стресса. От большого количества работы и скроллинга ленты новостей перед сном продолжительность ночного отдыха уменьшается. Если организм не успевает как отдохнуть за ночь, усталость постепенно накапливается и от этого сильно страдает работоспособность. Именно поэтому матрас должен гарантировать максимально эффективный сон, чтобы человек успевал отдохнуть за короткое время также хорошо, как если бы у него была возможность спать по 10 часов в сутки.

Разные матрасы для разного образа жизни и профессий

При подборе матраса нужно учитывать массу пользователя, возраст, его образ жизни. Последний фактор не менее важен, чем физиологические особенности организма. Работа в офисе или за рулём автомобиля предполагает долгое нахождение в одном положении. Это негативно влияет на состояние опорно-двигательного аппарата. Кроме того, трудно поддерживать ровную осанку в течение дня. Выбирать матрас в этом случае нужно с выраженными ортопедическими характеристиками. Это означает, что поверхность постели будет поддерживать тело в правильном с физиологической точки зрения положении.

Рис. 1. «Сэндвич» из кокоса и латекса — оптимальный вариант конструкции со сбалансированными ортопедическими свойствами. Жесткий кокос и мягкий латекс обеспечивают и комфорт, и качественную поддержку тела.

Ортопедический матрас — не обязательно максимально жесткий. Современные упругие наполнители способны поддерживать спину в правильном положении вне зависимости от жесткости или мягкости.

Если работа связана с тяжелыми физическими нагрузками, матрас должен быть более анатомичными — лучше подстраиваться под изгибы тела, не оказывать давления на мягкие ткани. Они успеют восстановиться за ночь и утром человек будет чувствовать себя отдохнувшим и готовым к работе. В этом случае необходимо выбирать мягкий матрас из материала мемори или соевых пен с эффектом памяти. Это хороший вариант для тех, кто ведет активный образ жизни и нуждается в максимальном расслаблении.

Матрас для ежедневного сна не должен быть слишком тонким. Чем выше матрас, тем больше в нём наполнителей и тем эффективнее они работают. Тонкие матрасы до примерно 10 сантиметров больше подойдут в качестве топперов, которые размещают на уже имеющемся спальном месте для коррекции жесткости. Даже при правильном выборе наполнителей и жесткости, тонкий матрас без хорошей основы не сможет обеспечить высокий уровень комфорта для ежедневного сна.

Правильно подобранная жесткость матраса способна существенно улучшить работоспособность, потому что организм будет эффективнее отдыхать в течение сна.

Конструкция, продуманная до мелочей

Современные матрасы отличаются друг от друга не только уровнем жесткости, но и другими особенностями, которые могут повлиять на качество сна. Многие производители используют оригинальные решения, чтобы повысить комфорт и эффективность сна:

Рельефная поверхность для дополнительного удобства. Некоторые матрасы имеют ячеистую структуру настилочного слоя. Рельефная поверхность оказывает микромассажный эффект, который стимулирует кровообращение в мягких тканях.

Засыпаем без мыслей о работе. Многим знакомо то чувство, когда не получается быстро уснуть из-за стресса от мыслей о предстоящих делах. Легкий приятный аромат поможет быстрее расслабиться и уснуть. Серия матрасов Mr. Mattress с материалом Neropur из соевой пены в наполнителе имеет легкий аромат цветка дикого апельсина. Слабый запах успокаивает и помогает быстро заснуть. Чем дольше время отдыха, тем выше работоспособность в течение дня.

Современные модели матрасов созданы с учетом новых требований — они обладают различными дополнительными свойствами, которые помогают потребителям быстрее засыпать после трудового дня и лучше высыпаться. Правильно подобранный матрас может значительно улучшить не только работоспособность, но и самочувствие в целом.