Правила "тихой охоты": что нужно помнить, отправляясь в лес за грибами

Каждый год сотни россиян отправляются в лес в поисках притаившегося среди деревьев настоящего лесного деликатеса – вкусных грибов. Кто-то предпочитает заниматься тихой охотой в одиночестве и выбирает лишь один определенный вид грибов, другие выбираются в лес дружной компанией и собирают все попавшиеся им на глаза съедобные грибочки. Главное – помнить при этом основные и совсем не сложные правила.

Гриб на пользу

Лесные грибы ценятся не только за оригинальный вкус: правильно приготовленные и, конечно, съедобные грибы считаются весьма полезными. В них практически нет жиров, зато много белка, полезных аминокислот, а также различных витаминов и микроэлементов (их содержание зависит от вида грибов).

Тем не менее грибы считаются далеко не самым легким для переваривания продуктом. К тому же они имеют свойство накапливать вредные вещества, поэтому даже съедобные грибы необходимо подвергать тщательной термической обработке, хорошо мыть, вымачивать и варить перед приготовлением блюд.

Также представители Роспотребнадзора не рекомендуют добавлять грибы в рацион детей до 14 лет.

За грибами по правилам

Вот лишь несколько правил, которые пригодятся при сборе грибов:

– выбирайте правильную одежду. Ноги и руки должны быть полностью закрыты, манжеты – плотно прилегать к коже, а голову лучше прикрыть головным убором. Это убережет не только от острых веток и колючек, но и от клещей;

– грибы рекомендуется собирать в корзинку, а не в ведерко или пластиковый пакет, а также срезать ножом вместе с ножкой или аккуратно выкручивать их из земли;

– за грибами лучше не отправляться в одиночестве и не заходить далеко в глубь леса, особенно если в данной местности вы впервые. С собой рекомендуется взять питьевую воду, спички, заряженный телефон, фонарик и компас (если, конечно, вы умеете им пользоваться);

– не рекомендуется собирать грибы вдоль дорог, рядом со свалками и в других не самых чистых местах;

– собирайте лишь те грибы, в съедобности которых вы уверены на сто процентов! Если есть хоть малейшие сомнения – лучше оставить гриб на месте. Дома еще раз тщательно переберите «добычу» и избавьтесь от всех подозрительных экземпляров;

– отдавайте предпочтение крепким молодым грибам, а перезревшие и червивые игнорируйте;

– никогда не пробуйте грибы сырыми! Даже если вы уверены, что гриб съедобный. Если с вами идут дети, следите, чтобы и они не тянули находку в рот;

Секрет приготовления

Грибы рекомендуется готовить сразу после того, как вы их принесли домой. В противном случае они рискуют быстро испортиться. Перед приготовлением грибы нужно тщательно перебрать, очистить и вымыть, а затем сварить. Некоторые виды грибов также нужно предварительно вымочить в подсоленной воде. Покупать грибы нужно лишь в проверенных местах, обращая внимание на их внешний вид.

ВАЖНО: Если сомневаетесь, можно ли вам есть грибы, какие виды и как часто, лучше проконсультируйтесь с врачом.