Кому грозят изъятием земельного участка новые поправки в законодательство

Принудительное изъятие земельных участков за нарушение пожарной безопасности — такая норма содержится в законопроекте министерства экономического развития (МЭР), находящемся в стадии активного обсуждения. Для этой, как утверждает глава Росреестра и замминистра МЭР, крайней меры необходимо совпадение всего пары факторов (зато каких): наличие собственно нарушения и неустранение его в течение шести месяцев с даты вынесения предписания.

Интересно, что среди проступков значатся не самые обременительные в плане финансов меры, как осуществление покоса травы, защита от зарастания сорной растительностью (привет, борщевик) и тривиальная уборка мусора. Чиновники в лице авторов проекта говорят об угрозе людям и живности, а также лесам, а указанные нарушения не потребуют значительных временных затрат, чтобы их убрать. Но мы-то знаем, что закон как дышло бывает порой...

Пренебрежение мерами пожарной безопасности приведет к тому, что участок выставят на публичные торги. С 2018 года нужна его предварительная оценка, которая должна быть близка к рыночной цене с учетом кадастровой стоимости. Но, естественно, всех денег бывший владелец не получит: будут вычтены расходы на торги, на проведение кадастровых и оценочных работ, и сумма выйдет немаленькая...

Изменения (сразу и в Земельном кодексе, и в Законе о пожарной безопасности) будут относится и к участкам, находящимся в бессрочном пользовании и пожизненном наследуемом владении. Нельзя будет так поступить только с участком, находящимся в ипотеке, или если собственника участка банкротят.

Надо сказать, что изъятие как институт давно закреплено в законодательстве. В Земельном кодексе существует целая глава — как и за что можно изъять (без шума и пыли) у собственника участок для государственных или местных нужд, то есть при законном поведении собственника. А статья Гражданского кодекса устанавливает, что участок для исполнения соглашений РФ международного уровня или при обустройстве объектов, имеющих федеральную или муниципальную значимость, изымается принудительно при отсутствии согласия собственника. Иные юристы называют это грубым попранием уже конституционной нормы — статьи 8, согласно которой защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Также есть такое основание изъятия, как использование участка не по назначению. К примеру, купили под застройку, но три года ничего не делали. Или делали, но не то — и земля стала терять плодородность.

Возвращаясь к нашей основной теме — во-первых, речь пока идет о законопроекте. Во-вторых, перечисленные нарушения действительно несложно устранить — было бы желание. А в-третьих, подобные нарушения можно (опять-таки, было бы желание) подвести и под использование участка не по назначению — и эта норма уже действует... Словом, делайте что должно — и будет все как надо!