Выиграй креативный набор от Fairy: чистота и безопасность для самых маленьких

ИД «Собеседник» и Fairy объявляют совместный конкурс. В социальной сети Instagram на странице @sobesednik_beauty мы разыграем креативный набор со средствами для мытья посуды.

Новый Fairy разработан специально для российских семей, ведь наши мамы — самые требовательные и разборчивые, когда дело касается здоровья близких: они не терпят компромиссов в вопросах качества и безопасности.

Гель для детской посуды Fairy — это «умное» средство с пониженным содержанием химических веществ, одобренное педиатрами. Он не содержит ароматизаторов, экономичен, быстро справляется с засохшим жиром, без остатка смывается водой и мягкий для рук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Собеседник.Лайфстайл (@sobesednik_beauty) 26 Июн 2019 в 4:28 PDT

Сомневаетесь, можно ли мыть детскую посуду обычным средством? Эко-гели не пенятся и плохо смывают жир? Больше не нужно идти на компромисс в вопросах качества и безопасности. Fairy создали креативный набор, который вы можете выиграть в нашем конкурсе: новый гель для детской посуды и яркая щетка для мытья посуды.

Чтобы защитить своих близких и оценить новый подход к заботе о детях, вам нужно в комментариях отметить двух друзей/подруг и поделиться своими советами по обустройству безопасного пространства в доме для детей и секретами заботы о детях. Победителем станет автор самого полезного и креативного совета. Победитель будет объявлен в наших stories.