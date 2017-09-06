Как бороться с сорняками – химией или культиватором?

Главный садовод России Андрей Туманов делится с читателями Sobesednik.ru своими секретами борьбы с сорняками.

Нынешнее дождливое лето принесло большинству садоводов много хлопот и весьма скромный урожай. Единственное, чего было в избытке – так это сорняков! Просто рай для оккупантов! Что же с ними теперь делать?

Смотри в корень

Даже если у вас хватает проблем со сбором урожая, мало времени, с сорняками обязательно придется побороться! Помните о том, что время работает на них. Стоит недельку-другую их не трогать... корень укрепится и убежит на недосягаемую глубину. И конечно же сорняки осеменятся и начнут массовый посев на вашем (и соседских!) участке. Возьмем, к примеру, мокрицу. В апреле начинаю сажать в неотапливаемой теплице редиску, за окном еще снег кое-где лежит, а мокрица уже цветет! Поздняя осень, полетели белые мухи, даже лебеда пожухла, а мокрица, посмеиваясь над природой и дачником, продолжает цвести и рассеивать мириады микроскопических, невидимых невооруженным глазом семян!

Верю, что когда-нибудь будет придуман и внедрен какой-нибудь трудолюбивый робот по прополке сорняков. Но пока его нет, придется потрудиться самим. Запомните несколько прополочных истин. Только регулярность прополки сможет задавить сорняки. Сделаете на пару неделек перерывчик – и... (см. выше про мокрицу!). Если дергаете с грядок пальчиками, делать это лучше после легкого полива. Из сухой земли корешок почти не выдергивается. Длинные и глубокозалегающие корни, как, например, у оптимистичного короля сорняков одуванчика, можно попытаться вытащить с помощью корнеудалителя – длинного узкого совочка. Чем больше корешок вытащите, тем труднее будет одуванчику опять выскочить из земли.

Андрей Туманов Фото: архив редакции

Можно пойти другим путем. Злостный многолетний сорняк силен за счет накопленных в корне запасов. Если вы надземную часть рубанули, он потратит часть накопленного для того, чтобы опять развернуть листья, которые потерянное сразу же начнут компенсировать. А если снова срубить листья? Рано или поздно запасы кончатся даже у самого зловредного и стойкого сорняка. Конечно, многие могут со мной поспорить. Как, например, глава одного подмосковного района, доказывавший с пеной у рта, что борщевик Сосновского непобедим! Несмотря на выделенные средства... При этом стоял он на фоне зарослей борщевика высотой метра три, с зонтиками зреющих семян и веселенько-зелененькими лопухами листьев. А это наводило на мысль о том, что сорняк явно крышевали, то есть за весь сезон ни разу не скосили и не траванули гербицидами!

Химия – смерть!

Теперь о гербицидах. Смысл их в том, что, попадая на зеленую часть растения, препарат проникает в сок и отравляет все растение от верхушки до кончика корня. После чего, как уверяют производители гербицидов, яд распадается на абсолютно безвредные компоненты. Не буду по этому поводу вступать в полемику, каждый выбирает себе помощника сам. Одно только надо учесть, если захотели радикально расправиться с сорняками именно с помощью гербицидов: дачный участок – это вам не совхозное поле, тут как бы плотно заселенная растениями коммунальная квартира... Поэтому если уж травить, то не сплошняком, с помощью опрыскивателя, а персонально, нанося препарат с помощью кисточки или тампончика на листья приговоренных.

Теперь про механизацию прополки. Ясно, что мелочовку среди культурных всходов иначе как пальчиками не прополешь. А вот когда есть простор, берите в руки самый древний и распространенный в мире сельхозинструмент – тяпку – и вперед! Сорняки срезаются, поверхность почвы рыхлится! Можете поэкспериментировать с различными культиваторами или знаменитым среди любителей плоскорезом Фокина.

Неплохо поможет в борьбе со всеми видами сорняков осенняя перекопка с оборотом пласта. Смысл ее прост. Корни многолетних сорняков – кверху, большая часть которых из-за такой перемены просто отомрет. А вот верхний слой с многочисленными семенами сорняков и спорами грибных болезней окажется на глубине, откуда они попросту не смогут пробиться.