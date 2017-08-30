Дом и дачка
Источник: «Толстый кошелек» №16-2017
21:08, 30 Августа 2017 Версия для печати

Материал имеет значение: как правильно выбрать зонт

Зонт необходим каждому, тем более осенью, когда льют дожди
Зонт необходим каждому, тем более осенью, когда льют дожди
Фото: Global Look Press

На что обращать внимание при его выборе зонта, выяснил Sobesednik.ru.

Зонт необходим каждому, тем более осенью, когда льют дожди. Да и зимой, когда падает снег, зонт часто бывает не лишним.

Спицы

Чем больше спиц, тем ровнее купол зонта и тем он будет более стойким при сильных порывах ветра. Спиц может быть от 6 до 16, идеальный вариант – от 8 и больше.

Стоит также обратить внимание на материал, из которого сделаны спицы. Лучше всего, если это будет комбинация стойкого металла и прочного упругого пластика или стекловолокна. Однако гораздо чаще делают спицы из стали или алюминия.

Сталь. Спицы очень прочные, но тяжелые. Зонт точно не вывернется при порывах ветра, но компактным он не будет.

Стекловолокно. Спицы мягкие, зато легкие и прочные. Зонт прослужит долго, но при сильном ветре могут возникать проблемы.

Алюминий. Зонт можно сделать маленьким и легким. Но алюминий – ломкий металл, порывы ветра могут не только вывернуть зонт, но и сломать.

Материал купола

Нейлон. Ткань тонкая, легко промокает, также легко протирается и рвется. Быстро выцветает, может полинять и окрасить другие вещи.

Полиэстер. Быстро сохнет, не линяет, но тоже может протираться и рваться. Красивые зонты делают из полиэстера с тефлоновой пропиткой. Особенность этой ткани в том, что она меняет цвет в зависимости от освещения. Кроме того, зонт лучше защищает от дождя и быстрее сохнет.

Эпонж. Полиэстер с добавлением хлопка. Не промокает, сохнет быстро.

Сатин. Купола из сатина дорогие, но прочные, надежные.

Стержень

Если у зонта-трости стержень всегда монолитный и идеальным материалом для него служит стекловолокно, то лучшим материалом для складного зонта будет сталь. По форме предпочтительней многогранные, а не круглые стержни.

Колпачок, навинчивающийся на стержень поверх купола, должен быть из металла. Пластмассовые колпачки часто раскалываются.

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