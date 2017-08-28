10 вещей, на которые никогда не стоит тратить деньги

Реклама навязывает вам все новые и новые продукты, которые якобы делают жизнь проще. Однако большинство из них совершенно бесполезны

Далеко не все покупаемые продукты действительно так уж необходимы, как кажется, узнал Sobesednik.ru.

Реклама навязывает вам все новые и новые продукты, которые якобы делают жизнь проще. Однако большинство из них совершенно бесполезны. Попробуйте отказаться от некоторых из них и сами увидите – жизнь не станет хуже, а свободных денег прибавится!

1. Лосьон после бритья

Вы платите лишь за аромат, бренд и красивую упаковку. На деле обычная холодная вода действует точно так же – сужает поры после бритья.

2. Бумажные полотенца

Расходуются они быстро, стоят недешево, а между тем наши мамы и бабушки отлично справлялись обычными полотенцами. Ведь стирать их раз в неделю гораздо экономнее, чем покупать одноразовые.

3. Ходунки для младенцев

Большинство детей сами встают на ноги и начинают ходить. Ваша поддержка им требуется лишь в первые пару дней. А купленные ходунки будут долго пылиться на балконе без дела.

4. Спреи для блеска волос

Эффект от них будет заметен только вначале, потом химические вещества начнут накапливаться в волосах, делая их тусклыми и ломкими. Вы лишь потратите деньги и добьетесь обратного эффекта. Блеска волос можно добиться, ополоснув их водой с капелькой уксуса.

5. Витамины

Не стоит пить их без особой надобности, об этом вам скажет любой врач. Они дают сильную нагрузку на почки и печень, а между тем все полезные вещества мы можем получать из пищи.

6. Вода в бутылках

Еще тридцать лет назад никто и подумать не мог, что воду будут продавать в магазине. Ведь она есть у каждого в кране. И поверьте, качество водопроводной воды с тех пор ничуть не изменилось. Но если вы все же сомневаетесь, попробуйте замораживать ее, а потом пить. Качество ее окажется даже лучше магазинной.

7. Абонемент в спортзал

При желании и хорошей мотивации вы можете выполнять упражнения дома или в парке. Ходьба и бег доступны всем абсолютно бесплатно. Так зачем тратиться на фитнес-центры? Просто не ленитесь!

8. Гель для душа

Помыться качественно и быстро вам поможет мочалка и обычное мыло. Гель же стоит дорого и долго смывается с кожи, что ведет к дополнительным затратам воды.

9. Скраб для кожи

Еще одна пустая трата денег. Замените его смоченным в воде сахаром или солью и протрите лицо. Эффект тот же, плюс – ноль химии.

10. Таблетки для сжигания жира

Не только дорогое, но и опасное приобретение. Вместо сомнительных медикаментов используйте обычные пряности. Добавляйте в пищу кориандр, перец чили, имбирь, корицу. А еще откажитесь от жирного и сладкого.