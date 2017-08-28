Дом и дачка
Источник: «Между нами, женщинами» №16-2017
22:03, 28 Августа 2017 Версия для печати

10 вещей, на которые никогда не стоит тратить деньги

Реклама навязывает вам все новые и новые продукты, которые якобы делают жизнь проще. Однако большинство из них совершенно бесполезны
Реклама навязывает вам все новые и новые продукты, которые якобы делают жизнь проще. Однако большинство из них совершенно бесполезны
Фото: Global Look Press

Далеко не все покупаемые продукты действительно так уж необходимы, как кажется, узнал Sobesednik.ru.

Реклама навязывает вам все новые и новые продукты, которые якобы делают жизнь проще. Однако большинство из них совершенно бесполезны. Попробуйте отказаться от некоторых из них и сами увидите – жизнь не станет хуже, а свободных денег прибавится!

1. Лосьон после бритья

Вы платите лишь за аромат, бренд и красивую упаковку. На деле обычная холодная вода действует точно так же – сужает поры после бритья.

2. Бумажные полотенца

Расходуются они быстро, стоят недешево, а между тем наши мамы и бабушки отлично справлялись обычными полотенцами. Ведь стирать их раз в неделю гораздо экономнее, чем покупать одноразовые.

3. Ходунки для младенцев

Большинство детей сами встают на ноги и начинают ходить. Ваша поддержка им требуется лишь в первые пару дней. А купленные ходунки будут долго пылиться на балконе без дела.

4. Спреи для блеска волос

Эффект от них будет заметен только вначале, потом химические вещества начнут накапливаться в волосах, делая их тусклыми и ломкими. Вы лишь потратите деньги и добьетесь обратного эффекта. Блеска волос можно добиться, ополоснув их водой с капелькой уксуса.

5. Витамины

Не стоит пить их без особой надобности, об этом вам скажет любой врач. Они дают сильную нагрузку на почки и печень, а между тем все полезные вещества мы можем получать из пищи.

6. Вода в бутылках

Еще тридцать лет назад никто и подумать не мог, что воду будут продавать в магазине. Ведь она есть у каждого в кране. И поверьте, качество водопроводной воды с тех пор ничуть не изменилось. Но если вы все же сомневаетесь, попробуйте замораживать ее, а потом пить. Качество ее окажется даже лучше магазинной.

7. Абонемент в спортзал

При желании и хорошей мотивации вы можете выполнять упражнения дома или в парке. Ходьба и бег доступны всем абсолютно бесплатно. Так зачем тратиться на фитнес-центры? Просто не ленитесь!

8. Гель для душа

Помыться качественно и быстро вам поможет мочалка и обычное мыло. Гель же стоит дорого и долго смывается с кожи, что ведет к дополнительным затратам воды.

9. Скраб для кожи

Еще одна пустая трата денег. Замените его смоченным в воде сахаром или солью и протрите лицо. Эффект тот же, плюс – ноль химии.

10. Таблетки для сжигания жира

Не только дорогое, но и опасное приобретение. Вместо сомнительных медикаментов используйте обычные пряности. Добавляйте в пищу кориандр, перец чили, имбирь, корицу. А еще откажитесь от жирного и сладкого.

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