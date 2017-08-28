10 вещей, на которые никогда не стоит тратить деньги

Далеко не все покупаемые продукты действительно так уж необходимы, как кажется, узнал Sobesednik.ru.
Реклама навязывает вам все новые и новые продукты, которые якобы делают жизнь проще. Однако большинство из них совершенно бесполезны. Попробуйте отказаться от некоторых из них и сами увидите – жизнь не станет хуже, а свободных денег прибавится!
1. Лосьон после бритья
Вы платите лишь за аромат, бренд и красивую упаковку. На деле обычная холодная вода действует точно так же – сужает поры после бритья.
2. Бумажные полотенца
Расходуются они быстро, стоят недешево, а между тем наши мамы и бабушки отлично справлялись обычными полотенцами. Ведь стирать их раз в неделю гораздо экономнее, чем покупать одноразовые.
3. Ходунки для младенцев
Большинство детей сами встают на ноги и начинают ходить. Ваша поддержка им требуется лишь в первые пару дней. А купленные ходунки будут долго пылиться на балконе без дела.
4. Спреи для блеска волос
Эффект от них будет заметен только вначале, потом химические вещества начнут накапливаться в волосах, делая их тусклыми и ломкими. Вы лишь потратите деньги и добьетесь обратного эффекта. Блеска волос можно добиться, ополоснув их водой с капелькой уксуса.
5. Витамины
Не стоит пить их без особой надобности, об этом вам скажет любой врач. Они дают сильную нагрузку на почки и печень, а между тем все полезные вещества мы можем получать из пищи.
6. Вода в бутылках
Еще тридцать лет назад никто и подумать не мог, что воду будут продавать в магазине. Ведь она есть у каждого в кране. И поверьте, качество водопроводной воды с тех пор ничуть не изменилось. Но если вы все же сомневаетесь, попробуйте замораживать ее, а потом пить. Качество ее окажется даже лучше магазинной.
7. Абонемент в спортзал
При желании и хорошей мотивации вы можете выполнять упражнения дома или в парке. Ходьба и бег доступны всем абсолютно бесплатно. Так зачем тратиться на фитнес-центры? Просто не ленитесь!
8. Гель для душа
Помыться качественно и быстро вам поможет мочалка и обычное мыло. Гель же стоит дорого и долго смывается с кожи, что ведет к дополнительным затратам воды.
9. Скраб для кожи
Еще одна пустая трата денег. Замените его смоченным в воде сахаром или солью и протрите лицо. Эффект тот же, плюс – ноль химии.
10. Таблетки для сжигания жира
Не только дорогое, но и опасное приобретение. Вместо сомнительных медикаментов используйте обычные пряности. Добавляйте в пищу кориандр, перец чили, имбирь, корицу. А еще откажитесь от жирного и сладкого.