Как выбрать мини-пылесос для кухни

Конечно, лучше выбрать небольшой и легкий агрегат – в среднем он весит 1,5–3 кг

О том, чем может пригодиться на кухне отдельный мини-пылесос и как его правильно выбрать, читайте на Sobesednik.ru.

Кухонный мини-пылесос не занимает много места, легко помещается в кухонном шкафчике. Накрошил ребенок или сама просыпала сахар, муку или соль – быстренько достали мини-помощника и навели идеальную чистоту.

В конце концов, мини-пылесос на то и «мини-», что он легкий: это не 10-килограммовую машину возить, раз-раз – и готово!

Наконец, за мини-пылесосом для кухни очень легко ухаживать, объем пылесборника не больше литра.

Итак, теперь будем выбирать!

Размер, вес, форма и цвет

Конечно, лучше выбрать небольшой и легкий агрегат (в среднем он весит 1,5–3 кг), которым можно пользоваться в любую минуту (не нужно собирать и разбирать, достаточно просто подвесить за рукоятку). А цвет и форму вы можете подобрать, исходя из своих пожеланий.

Объем пылесборника

Мешки бывают разные – на 0,5–1 литр. Выбирайте маленький объем, ведь мусора на кухонных поверхностях немного и хранить его в пылесборнике нежелательно.

Мощность и питание

Мощность компактных пылесосов 0,5–0,7 аВт, но если вам хочется более сильного помощника, то выбирайте мощность всасывания пыли побольше (до 1 аВт). Работают маленькие пылесосы от сети напряжением 220 В, потребляя всего до 1 кВт (это очень энергоэкономичная техника), или от аккумулятора. Если вам удобнее пользоваться пылесосом без шнура, то второй вариант – для вас (единственный недостаток: батарея заряжается довольно долго и время уборки часто не более 20 минут, но чтобы собрать крошки, вам этого будет достаточно).

Дополнительная комплектация

Конечно, если у пылесоса много насадок, это приятно, можно экспериментировать. Но мы, как правило, пользуемся одной-двумя, а остальные просто лежат в коробке, занимая место. А вот плечевой ремень – полезное дополнение. Можно повесить мини-пылесос на плечо – и уборка превратится в приятное времяпрепровождение.