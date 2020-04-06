Дмитрий Быков: "Судьбу страны сейчас решаем мы..."

Креативный редактор Sobesednik.ru — о том, что в период карантинного хаоса шанс взять власть имеют простые граждане.

Вот и сбылось то, о чем так долго говорили – причем не только большевики, не оппозиционеры, не правозащитники, но даже обыватели. Россия – без Путина. Так оно всегда и бывает во время великих потрясений: он объявляет о срочных мерах (обычно репрессивных), когда уже все обошлось. Миловать и карать потом будут тех, кто взял на себя ответственность в критический момент.

Он самоустранился не только потому, что хочет ассоциироваться исключительно с победами. Сейчас избирательные проблемы у него решены – в том смысле, что он давно никуда не избирается, во-первых, а во-вторых, ситуация сейчас такая, что загадывать рано. Проблема в ином – он, видимо, не умеет действовать в экстремальных положениях. Наказывать, пугать, ограничивать свободы, дарить слушателям мелкие подарки – легко. Запоминать цифры для прямых линий – запросто. Но вот найти человеческие слова в трудный момент – это никак, найти нестандартное решение – тем более. Пугать всех во внешней политике – еще кое-как, пока речь не идет о саудовских принцах, которые сами ребята не шибко дипломатичные; но внутренняя ему никогда не была особенно интересна. У каждого вождя свой потолок, он в него давно уперся, а потому благоразумно воздерживается от публичных появлений. Скажем, окоротить тех региональных лидеров, которые перестали впускать других россиян на свою территорию, – всем же понятно, да? – следовало ему, это его компетенция, но сделал это Мишустин. Покушение на территориальную целостность страны – вообще-то довольно серьезный повод. Но есть у него обязательства, которых он нарушить не может, а Мишустину, видимо, разрешается. Другой вопрос – прислушаются ли к нему.

И вот сейчас, в то сравнительно недолгое время, когда в экстремальной ситуации мы существуем без него, – пора тем, у кого есть идеи, начать их реализовывать. Как реализует их, вопреки полицейщине, профсоюз врачей, привозящий средства защиты туда, где их нет. Время самоорганизовываться в волонтерские команды, время добиваться массовой амнистии (потому что в тюрьмах сейчас кошмар, о котором многие предпочитают просто не думать), время налаживать межрайонное и межквартирное взаимодействие – словом, действовать так, как будто власть уже сменилась. Как будто закончилась эпоха псевдодействий и разнообразного вранья, фальшивой стабильности и наглой пропаганды – сейчас в какое-то недолгое время будем решать мы. Все в растерянности, это понятно. Но хотя бы незначительный шанс взять власть сейчас имеют те, кто будет ярко и убедительно действовать в этот период хаоса, когда выживание страны в целом зависит только от нескольких настоящих лидеров. Врачей. Волонтеров. Водителей. Профсоюзных деятелей. Учителей. Экономистов, в конце концов.

А потом, когда они опомнятся и начнут присваивать победу, надо просто ее не отдать. Всего лишь сделать то, что не удалось в российской истории ни разу – но все когда-нибудь бывает впервые.