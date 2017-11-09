Соль подорожает на 10% из-за нехватки вагонов для ее перевозки

К концу 2017 года соль может подорожать в России на 10% из-за проблем с вагонами для ее перевозки.

Об этом «Известиям» рассказал директор по взаимодействию с органами государственной власти «Руспродсоюза» Алексей Тюник. По его словам, российские поставщики сократили отгрузки соли торговым операторам из-за нехватки необходимого количество вагонов для перевозки продукта. В результате у поставщиков растут объемы запасов, а у торговых операторов уменьшаются.

«Если ситуация с вагонами не изменится, тарифы на доставку операторами будут расти, а на рынке создастся дефицит, то реальны риски повышения цен на данный вид продукции», — сказал Тюник.