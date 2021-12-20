Ритейлеры жалуются на новые правила, по которым с 1 января им придется уничтожить часть вин

Представители винного бизнеса просят правительство продлить переходный период, во время которого на бутылках можно поменять этикетки и принять новые декларации соответствия в связи с изменившимися летом требованиями к маркировке. По правилам, с 1 января все образцы вин, допущенных к продаже с уплаченным акцизом и гоможёнными пошлинами, которые не успели переоформить, должна быть признана контрафактной и изъята из распространения с последующей утилизацией, пишут «Ведомости».

«Ситуация с истечением моратория вызывает тревогу у всей индустрии», — поясняет глава самого крупного импортера вина Simple Group Максим Каширин. Исполнительный директор другого импортера Fort Александр Липилин рассказывает, что им придется отказаться от 15% продукции, которую они не успели переоформить в соответствии с новыми требованиями.

Luding Group успела привести продукцию в соответствие с новыми требованиями, сообщили в компании, а X5 Group (владеет «Пятерочкой», «Перекрёстком») заранее отказалась принимать и импортировать вина, не соответствующие новым правилам.

Эксперты объясняют, что в основном проблемы могут быть с дорогим вином, которое может стоять на полках по нескольку лет, так как дешевое импортное вино быстро раскупают и его проще переоформлять.

Г-н Каширин считает, что если бы текущий мораторий на действие нового законодательства удалось продлить ещё на год, это бы помогло избежать потерь со стороны бизнеса и дефицита импортных вин в магазинах.