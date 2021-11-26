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Олег Шеин: 13-я пенсия или разовые подачки пенсионерам?

Лидер фракции «Справедливой России» Астраханской облдумы – о том, почему в России маленькие пенсии

Фото: Global Look Press

В ближайшее время россияне узнают, что предпочтут власти. Предложение о том, чтобы ввести 13-ю пенсию (в размере обычной), отправлено в правительство на заключение. Идея неплоха – это хоть что-то на фоне того, что существует сегодня.

У граждан давно уже возникает логичный вопрос: раз все понимают, что пенсии в России слишком низкие, раз разово переводят какие-то суммы старикам, почему бы просто не повысить пенсии, скажем, сразу процентов на 20? Тем более, что бюджет-то профицитный…

Власти объясняют невозможность сложностями в экономике.

Фото: Global Look Press

Но смотрите, в странах Западной Европы затраты на пенсии составляют 12-14% ВВП. Причем речь не только о Франции, Германии, Норвегии, Дании, но и о Португалии и Польше. В России эти затраты составляют всего 7% ВВП. Если бы доля пенсионных затрат у нас была бы такой же, уже сегодня размер пенсий был бы вдвое выше – при том же уровне экономического развития.

И почему же у нас не так, как в Польше или Португалии? На это есть несколько причин. Первая – неофициальная занятость. Рабочий класс – строителей, водителей, продавцов, сельхозрабочих... – загнали в бесправные неофнициальные трудовые отношения. Таких людей в стране, по оценкам РАНХиГС, 33 млн человек: ситуация актуальна как для малого бизнеса, так и для крупных фирм (скажем, строительных), в том числе тех, что находятся на подрядах у государства. Предприниматели с этого получают дополнительную прибыль. А вот Пенсионный фонд теряет – порядка 2,5 трлн руб.

Вторая «дыра» – регрессивная шкала страховых взносов. Чем выше зарплата, тем меньше отчислений делают работодатели. На этом ПФР теряет еще 0,5 трлн руб.

Более того, работодатели должны были отчислять в ПФР 26%, но некоторых пор с бизнеса стали брать 20%, а разницу компенсировал бюджет. Пару лет назад ставку в 20% сделали постоянной. Для бизнес-сообщества ничего не изменилось. А вот государство перестало перечислять в ПФР эти 6%…

Все это очень сильно влияет на выплаты людям.

Кстати, в последнее время у нас несколько снижается и коэффициент замещения утраченного заработка. А ведь когда повышали пенсионный возраст, власти подписали конвенцию Международной организации труда (МОТ), один из пунктов которой – о том, что коэффициент замещения должен уходить за отметку 40%. В тот момент этот показатель составлял в России 32%, сейчас он – около 30%.

Я уж не говорю о том обстоятельстве, что официальная инфляция в нынешнем году составляет 8,8%, а пенсии проиндексированы лишь на 5,9%.

Кстати, если все же примут решение ввести 13-ую пенсию, то это увеличит выплаты как раз на 8% по году. Но деньги на это предлагается взять из Фонда национального благосостояния, а на них «сидит» Минфин, как капитан Флинт на сокровищах. И позиция ведомства известна: денег не давать.

Так что очень сомневаюсь, что идею о 13-й пенсии примут (кстати, сейчас это предложила ЛДПР, забыв упомянуть, что все это уже не раз безрезультатно предлагал глава фракции эсеров Сергей Миронов; впрочем, это свойственно коллегам из ЛДПР – вносить после других и потом говорить, что это инициатива их фракции). Судя по тому, что мы наблюдаем, власти решили ограничиться малой кровью и попросту выдать январские деньги в декабре. Что ровным счетом ничего не меняет.

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