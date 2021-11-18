Эксперт рассказал, кто из россиян получит зарплату до Нового года
Не повезло тем, чей срок выплат выпадает на интервал от 10 до 15 января
Российским работникам, которые получают зарплату до 10-го числа, переведут зарплату за декабрь раньше обычного срока. Порядок выдачи заработной платы под Новый год прояснил председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков в разговоре с «360».
«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре – это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», – отметил Песков.
Он добавил, что если выплата заработной платы приходится на нерабочие дни, работодатель будет выплачивать деньги сотрудникам в декабре.
Не повезло тем, чей срок выплат выпадает на интервал от 10 до 15 января – тогда зарплату перечислят уже в новом, 2022 году.