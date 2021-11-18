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Эксперт рассказал, кто из россиян получит зарплату до Нового года

Не повезло тем, чей срок выплат выпадает на интервал от 10 до 15 января

Фото: pixabay

Российским работникам, которые получают зарплату до 10-го числа, переведут зарплату за декабрь раньше обычного срока. Порядок выдачи заработной платы под Новый год прояснил председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков в разговоре с «360». 

«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре – это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», – отметил Песков. 

Он добавил, что если выплата заработной платы приходится на нерабочие дни, работодатель будет выплачивать деньги сотрудникам в декабре. 

Не повезло тем, чей срок выплат выпадает на интервал от 10 до 15 января – тогда зарплату перечислят уже в новом, 2022 году. 

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