И бедных будет всё меньше. Но только на бумаге

– Из уст Митруда методика определения границы бедности звучит достаточно легко. Но есть свои хитрости, сказал Олег Шеин.

Раньше бедные считались по потребительской корзины (ПК) и учитывался рост цен на товары первой необходимости. К этой корзине тоже было много вопросов, потому что она не была расшифрована. Так, в ней есть такая позиция, как приобретение мяса, но какое мясо? Оно же разное бывает. Равно как и корнеплоды и все остальное. Поэтому, при необходимости корзина позволяла ею манипулировать.

Потом приняли закон, по которому порог бедности считается по медиане – берётся средний уровень доходов по стране и человек считается бедным, если его доходы составляют менее чем 42% от него. При этом по договорённости с Госдумой и правительством оставался и расчёт ПК – чтобы видеть, к лучшему или худшему изменил ситуацию переход на определение бедности от медианных доходов.

И вот теперь Минтруд нам говорит: мы не будем считать рост цен по ПК, мы посчитаем, как растут цены в целом. Но расчёт средней инфляции специфичен: в него включаются товары спроса высшего класса, а так же импортные товары, где инфляция может быть очень небольшая и сильно отличаться от роста стоимости, скажем, картофеля.

То есть, фактически нам говорят: раньше мы считали рост цен по стоимости картофеля и платы за электроэнергию, а теперь мы вам посчитаем его с учётом стоимости Бентли и цены турпоездки в Австралию…

Скорее всего, это делается для того, чтобы якобы исполнить требование президента к 2030-му снизить количество бедных в 2 раза.