И бедных будет всё меньше. Но только на бумаге
Минтруд внёс на рассмотрение трёхсторонней комиссии проект постановления правительства, который вводит ещё один инструмент для оценки бедности в стране: границу бедности
– Из уст Митруда методика определения границы бедности звучит достаточно легко. Но есть свои хитрости, сказал Олег Шеин.
Раньше бедные считались по потребительской корзины (ПК) и учитывался рост цен на товары первой необходимости. К этой корзине тоже было много вопросов, потому что она не была расшифрована. Так, в ней есть такая позиция, как приобретение мяса, но какое мясо? Оно же разное бывает. Равно как и корнеплоды и все остальное. Поэтому, при необходимости корзина позволяла ею манипулировать.
Потом приняли закон, по которому порог бедности считается по медиане – берётся средний уровень доходов по стране и человек считается бедным, если его доходы составляют менее чем 42% от него. При этом по договорённости с Госдумой и правительством оставался и расчёт ПК – чтобы видеть, к лучшему или худшему изменил ситуацию переход на определение бедности от медианных доходов.
И вот теперь Минтруд нам говорит: мы не будем считать рост цен по ПК, мы посчитаем, как растут цены в целом. Но расчёт средней инфляции специфичен: в него включаются товары спроса высшего класса, а так же импортные товары, где инфляция может быть очень небольшая и сильно отличаться от роста стоимости, скажем, картофеля.
То есть, фактически нам говорят: раньше мы считали рост цен по стоимости картофеля и платы за электроэнергию, а теперь мы вам посчитаем его с учётом стоимости Бентли и цены турпоездки в Австралию…
Скорее всего, это делается для того, чтобы якобы исполнить требование президента к 2030-му снизить количество бедных в 2 раза.
Кстати, и с медианным доходом поступили по-хитрому: стали использовать не ту медиану, которую показывает нам Росстат, а специальную, для расчёта бедности, которая несколько меньше. В итоге если считать по реальной медиане, прожиточный минимум надо устанавливать где-то в 17 тыс. руб. И тогда бедных становится больше. Если же считать по специально медиане, ПМ как раз и выйдет в 11.600 и в 11.900 (на 2022-й). То есть по статистике, бедных у нас будет все меньше и меньше. И не останется их совсем, если применять вот эти постоянно меняющиеся технологии.
Давайте посмотрим, как это считается в Европе. Тоже по медиане, от которой берётся где-то порядка 40-45%. Но без всяких хитростей. Кроме того, в таких странах, как Германия, отдельно считается и потребительская корзина. И она, в отличие от нашей, весьма дифференцирована. В ней десятки наименований продуктов питания. Есть позиции, которых в российской ПК отродясь не было: расходы на телефонию, стоимость аренды жилья и много чего ещё. Это документ на несколько десятков страниц.
«Справедливая Россия» не раз предлагала Госдуме сделать нечто аналогичное. Но наши инициативы неуклонно отвергались. Нам говорили: мы обязательно к этой дискуссии вернёмся, давайте немного подождём, возьмём паузу на два года… Потом ещё на два, и ещё на два… В результате в прошлом году сказали: да чего там считать потребительскую корзину, давайте посчитаем медианный доход. Но не так, как показывает его Росстат...
В общем, мы имеем дело с манипуляцией. Поэтому на заседании трёхсторонней комиссии профсоюзная сторона (КТР и ФНПР) не поддержали предложение Минтруда. К сожалению, по прошлому опыту могу сказать, это едва ли что изменит. Конечно, правительство не всегда игнорирует позицию профсоюзов. Но были эпизоды , когда по итогам обсуждения власть делала по-своему. В частности, и КТР, и ФНПР были против повышения пенсионного возраста. Однако это не помешало правительству провести соответствующий проект.
К сожалению, с приходом в Минтруд Ольги Баталиной (из фракции «Единая Россия», с 28.02.2020 стала зам. министра, а с 6 октября этого года первым замом – ред.) мы видим последовательные решения, сокращающие социальный фон. Например, уменьшение количества людей, имеющих право на получение соцвыплат на детей: в этом году правила были пересмотрены.
Да и нынешняя история про границу бедности тоже является для Минтруда неким новым поворотом. Надо отметить, что министр Антон Котяков после своего назначения на должность сделал немало полезных вещей. Было принято достаточно много неплохих социальных решений. Особенно в начале ковидной эпидемии. Но сегодня Минтруд скатывается, к сожалению, к сокращению социального пространства и сжатию социальных выплат населению.