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Эксперты прогнозируют рост цен на смартфоны на 20%. В этом году они уже подорожали на 34%

Впрочем, если удастся решить проблему с дефицитом комплектующих, возможно, что роста цен и не последует

Фото: depositphotos

В 2022 году ожидается продолжение тренда на удорожание смартфонов, уверены аналитики. В первую очередь это касается техники Apple и вызвано проблемой с нехваткой комплектующих, а также с логистикой. Оценивая размер возможного роста цен, аналитики сходятся на цифре примерно в 15-20%.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин ожидает, что смартфоны подорожают на 15-17% в 2022 году. При этом, по его оценкам, в этом году их цена уже поднялась на 34%.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассчитывает на 10-процентное подорожание смартфонов только в первом квартале 2022 года. В 2021 году они выросли в цене примерно на 30%, констатирует он.

Источник «Известий» в одном из отечественных производителей говорит, что, если динамика останется прежней, рост цен в следующем году составит 15-20%.

Однако подорожание в этом году было не столь явным, говорит собеседник издания в одном из ритейлеров — просто пропали скидки, а устройства не дешевели через несколько месяцев после появления в продаже, как это происходит обычно.

По мнению другого эксперта, со стороны производителей, если рынок избавится от дефицита комплектующих, роста цен может и вовсе не случиться.

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