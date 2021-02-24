Не мелочились: директор «Магнита» в сговоре с кладовщиком украли у ретейлера колбасы и пельменей на ₽48 000

В городе Жигулёвске Самарской области ушлый молодой человек 1994 года рождения вырос до должности директора одного из супермаркетов «Магнит» и решил воспользоваться положением, пренебрегая статьями УК РФ.

Вступив в сговор с кладовщиком ритейла, он как минимум четыре раза получал во время отгрузки товара со склада неучтённые продукты, которые на паллеты грузил его сообщник.

Неучтённый товар директор магазина вывозил из магазина на своём автомобиле, а после они с сообщником делили добычу. Среди украденного были пельмени, колбасы, креветки, сыр, мясо.

Как передаёт пресс-служба регионального УМВД, злоумышленники были задержаны с поличным. В багажнике одного из участников преступления нашли украденный товар вместе с брендированными пакетами.

Дело о краже направлено на рассмотрение в городской суд Жигулёвска.