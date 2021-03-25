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На какие денежные выплаты может рассчитывать пенсионер при увольнении

Закон на стороне работающих пенсионеров и их практически нельзя уволить. Но, порой, обстоятельства складываются не в пользу работника. Например, сокращение штата, ликвидация предприятия. На что надо обратить внимание в подобной ситуации

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Фото: @Pixabay

Что должен шеф

Когда сотрудник увольняется, то работодатель обязан выплатить ему заработную плату и компенсацию за неиспользуемый отпуск. Если с зарплатой все ясно, то компенсация высчитывается следующим образом. В полном объеме вы получите сумму, когда отработали 11 и более месяцев. Если меньше, то насчитают пропорционально отработанному времени.

Если вы уже побывали в отпуске и не отработали 11 месяцев, то при увольнении из заработной платы удержат переплаченные отпускные. Важный момент: в случае, когда человека увольняют в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы, то удерживать деньги из зарплаты запрещается. Кроме того, всем, кто попал под сокращение, выплачивается выходное пособие —среднемесячный заработок. Точно такая же сумма вам положена по закону, если не удастся устроиться на работу и в течение второго месяца.

Что должно государство

Если пенсионер уволился и получает страховую пенсию, то со следующего месяца после увольнения восстанавливается индексация. Заявление для этого подавать не нужно.

Помимо этого, после увольнения у пожилого человека восстанавливается право на выплаты для неработающих пенсионеров. К ним относят доплату до прожиточного минимума. Еще существует доплата за 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.

Также неработающий пенсионер может обратиться в отдел соцзащиты и выяснить, какими льготами он может воспользоваться. Например, после 70 лет предусмотрена компенсация взносов на капремонт. 

Теги: #лайфхак

Рубрика: Деньги -> Деньги

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