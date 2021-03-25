Почему у нас продукты дорожают все быстрее

– Последний аргумент выглядит смешно, – продолжает Гринберг. – Люди тратят, так как хотят выжить. Она же сама правильно говорит: от роста цен больше всего страдают малоимущие. У огромного числа россиян большая часть средств уходит на питание. И они не виноваты в том, что поставлены в такое положение.

Впрочем, в словах Набиуллиной есть и доля истины.

С точки зрения макроэкономики ситуация выглядит так. Рост цен мы сейчас наблюдаем во всем мире. И он идёт намного быстрее, чем в последние 10 лет. В рыночной экономике свободные цены зависят от соотношения спроса и предложения. В последний год произошла катастрофа для стабильных цен – резкое сокращение предложения и такой же резкий скачок спроса.

Но в России инфляция выше, чем в остальном мире. И тут есть своя специфика. Во-первых, у нас действует один принцип, которого нет в развитых странах. Там когда повышаются зарплаты (пособия, субсидии и т.п.), сначала начинает расти предложение, а потом уже спрос. У нас нет этого этапа, и цены повышаются сразу же, поскольку с появлением у граждан дополнительных денег сразу начинает расти спрос. В этом коренное отличие России – как только повышаются денежные доходы населения, тут же растут цены (мне знакомые уже не раз говорили: уж лучше бы не объявляли о выплате пособий, тогда, глядишь, и цены бы немного устояли).

Второй фактор. У нас очень маленькая экономика и почти отсутствует конкуренция – несколько крупных компаний поделили рынок предложения. То есть возможностей для картельного сговора намного больше, чем в других странах.