Почему у нас продукты дорожают все быстрее
Доктор экономических наук, член-корр РАН Руслан Гринберг считает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина называет далеко не главные причины роста цен
– На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила, что продуктовая инфляция достигла двузначных цифр. И сказала, что причиной этого стали неурожай, повышение глобальных цен и нехватка сезонных мигрантов. Еще раньше она говорила, что инфляцию разогревают социальные выплаты – мол, люди вместо того, чтобы экономить, сразу все тратят, – говорит экономист.
– Последний аргумент выглядит смешно, – продолжает Гринберг. – Люди тратят, так как хотят выжить. Она же сама правильно говорит: от роста цен больше всего страдают малоимущие. У огромного числа россиян большая часть средств уходит на питание. И они не виноваты в том, что поставлены в такое положение.
Впрочем, в словах Набиуллиной есть и доля истины.
С точки зрения макроэкономики ситуация выглядит так. Рост цен мы сейчас наблюдаем во всем мире. И он идёт намного быстрее, чем в последние 10 лет. В рыночной экономике свободные цены зависят от соотношения спроса и предложения. В последний год произошла катастрофа для стабильных цен – резкое сокращение предложения и такой же резкий скачок спроса.
Но в России инфляция выше, чем в остальном мире. И тут есть своя специфика. Во-первых, у нас действует один принцип, которого нет в развитых странах. Там когда повышаются зарплаты (пособия, субсидии и т.п.), сначала начинает расти предложение, а потом уже спрос. У нас нет этого этапа, и цены повышаются сразу же, поскольку с появлением у граждан дополнительных денег сразу начинает расти спрос. В этом коренное отличие России – как только повышаются денежные доходы населения, тут же растут цены (мне знакомые уже не раз говорили: уж лучше бы не объявляли о выплате пособий, тогда, глядишь, и цены бы немного устояли).
Второй фактор. У нас очень маленькая экономика и почти отсутствует конкуренция – несколько крупных компаний поделили рынок предложения. То есть возможностей для картельного сговора намного больше, чем в других странах.
И в условиях, когда цены толкают друг друга, монополии спокойно доказывают необходимость повышения тарифов. А дальше идёт снежный ком… Растут транспортные услуги, цена на электричество, отопление… А от них – стоимость аренды помещений и т.д. Налоги тоже растут. В итоге производители вынуждены поднимать цену на свою продукцию, не дремлют и магазины...
Вот сейчас увеличили МРОТ на тысячу рублей. Говорят о серьёзном увеличении… Ну что тут можно сказать.
Знаете, есть такой закон: люди начинают возмущаться своим положением, когда у них денег больше, чем просто на выживание. Тогда у них высвобождается время на то, чтобы начать бороться с несправедливостью. А когда у них все время занято исключительно тем, как выжить, тогда они не склонны к протестам. Думаю, это прекрасно понимают и те, кто руководит нашей страной. Не исключено, что именно поэтому нет особой заинтересованности в улучшении социального положения граждан. Выглядит цинично, но логика в этом, согласитесь, есть.