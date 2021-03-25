Кто виноват, что курятина дорожает

– Производители мяса птицы уже не могут искусственно сдерживать цены. В октябре их убытки достигли пика – себестоимость курятины выросла за последнее время на 20-25%. Малые и средние производители вынуждены останавливать работу: у них нет оборотных средств, чтобы закупать корма…

Я уже писал о том, в каком положении находятся производители мяса птицы. А сейчас к уже имеющимся проблемам добавились новые. Считайте сами. Подорожали упаковка (+40-60%) и транспортировка (+10-20%). У производителей торговые сети закупают мясо птицы по 110-112 рублей за кг, в то время как минимум, что они должны получать, чтобы существовать дальше, это 150-160 руб/кг. Для граждан же курятина в магазинах идет по 300 и выше руб/кг. В общем, не стоит удивляться, что при таком букете проблем цены на курятину неизбежно будут расти.

А сейчас еще новая проблема – резко подорожали все белковые составляющие кормов: соевый шрот, жом, жмых подсолнечника… Их цена в мире выросла, поэтому корма стали активно экспортировать, и цена взлетела так же и в России. А они между тем составляют до 30-35% всех кормов птицы. Нетрудно догадаться: раз выросли в цене корма, мясо птицы тоже станет дороже.

Минсельхоз сейчас прорабатывает меры поддержки птицеводства, но Минфин пока особо денег не дает. Хотя даже в оставшиеся до конца года месяцы есть возможности увеличить выплаты производителям – существует определенный резерв, который можно перераспределить. Минсельхоз поддерживал производство племенного яйца, к примеру. Насколько я знаю, ведомство хочет поддерживать не только птицеводство, но и снижение себестоимости кормов целом – ведь все эти шроты, жомы, жмыхи они не только для птицы, но и для свинины. Есть готовая программа по субсидированию кормов, но тут все зависит от Минфина.

Некоторые эксперты упоминают птичий грипп, объясняя неизбежность повышения цены на мясо птицы. Но я бы не сказал, что в России сильно уничтожали птиц. Просто у наших птицеводов появляются проблемы из-за того, что птичий грипп периодически возникает. В частности, зимой и весной в Европе был очень сильный птичий грипп, многие страны закрылись. Соответственно, в два раза выросло в цене бройлерное яйцо, а мы очень много его импортируем. Соответственно, в России выросла себестоимость бройлеров.

Но хочу еще раз отметить: покупатели в магазинах видят цену, в два раза большую, чем та, что получают производители. И эта ситуация уже много лет выглядит именно так. Между тем, я был автором закона о регулировании торговой деятельности, благодаря которому могла бы быть ограничена алчность торговых сетей. Но он до сих пор не принят. И сегодня ситуация становится уже неприличной: если производитель всего лишь компенсирует рост себестоимости производства, то торговые сети бьются за сверхприбыли.

У нас, к сожалению, очень лояльно относятся к монополистам. А торговые сети – те же монополисты на рынке розничной торговли.