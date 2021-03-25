Банк России: инфляция к концу 2021 года составит 7,4-7,9%

Инфляция в РФ на конец 2021 года, вероятно, окажется на уровне, близком к верхней границе ожидаемого диапазона в 7,4-7,9%.

«Наш базовый прогноз предполагает инфляцию на конец года в 7,4-7,9%. Пока мы видим, что идем ближе к верхней границе этого прогноза», – цитирует ТАСС директора департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилла Тремасова.

Тремасов отметил, что прогнозы на следующий год остаются такими же – 4-4,5%. Он добавил, что в первой половине 2022-го «разворот инфляционных трендов начнет принимать устойчивый характер».