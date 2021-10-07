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Росстат планирует включить инвестиции в расчет реальных доходов россиян

Сейчас такие средства входят в статистику доходов, лишь когда клиент перевел деньги на свой банковский счет

Фото: Global Look Press

Статистическая служба собирается включить в расчет денежных доходов населения инвестиции россиян на бирже. Для этого будут использованы данные Центрального Банка о состоянии брокерских счетов физических лиц.

Об этом рассказал «Ведомостям» заместитель руководителя Росстата Дмитрий Кенчадзе. 

Как отмечается, сейчас на брокерский счет поступают дивиденды, купоны по ценным бумагам, а также доходы от продажи акций. Но, пока средства не выведены с брокерского счета, они числятся как сбережения и становятся признанными официальной статистикой доходами лишь когда клиент перевел деньги на свой текущий банковский счет.

«В конце года в рамках эксперимента рассмотрим вопрос о включении этих данных в расчет денежных доходов населения, а затем – по завершении гармонизации с системой национальных счетов – обсудим необходимость внесения соответствующих изменений в методологию», – пояснил Кенчадзе. 

Замглавы Росстата уточнил, что пересчет данных о доходах населения за предыдущие периоды возможен только в случае удачного эксперимента и наличия необходимой информации. Он также добавил, что решение о корректировке методологии может быть принято только после защиты проекта на научном методологическом совете.

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