Бизнес на дому. Как организовать свое дело в своей квартире

Сейчас на дому делают игрушки, сувениры, садовые фигурки; шьют шторы, постельное белье, автомобильные чехлы; варят мыло и свечи; изготавливают витражи, бескаркасную мебель, фито-подушки; пекут торты; открывают офисы для консультаций, парикмахерские; собирают букеты. Но есть несколько моментов, которые нужно обязательно учесть во избежание проблем.

Квартиру можно использовать для профессиональной, научной и творческой деятельности, но так, чтобы не затрагивать права и интересы соседей. Если благодаря вам в доме увеличится нагрузка на электросети, лифт будет занят посетителями, возникнут сырость, шум, грязь, посторонние запахи, то эти нарушения не сойдут с рук.

С первых шагов нужно выделить в жилье рабочую зону (допустим, комнату), продумать экономное освещение, переносные источники питания, принудительную вентиляцию, место для дезинфекции инструментов (у мастера по маникюру).

Кстати, не все виды работ подходят для жилой квартиры и ее понадобится переводить в нежилую. Кондитерская, ателье, кафе, частный детсад, массажный салон, гостиница как раз, из этой серии. Если косметолог может работать у себя дома, то для салона красоты уже требуется нежилое помещение. Порой нужно оборудовать отдельный вход, свою вентиляцию и прочее.

Запрещено открывать в жилых домах склады, ритуальные услуги, магазины по продаже шин, рыбы, пиротехники, бани, сауны, приюты для животных, производство с шумом и вибрацией.