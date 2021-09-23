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Бизнес на дому. Как организовать свое дело в своей квартире

У бизнеса в квартире есть плюсы: экономия на аренде помещений и транспорте, небольшие вложения на начальном этапе. При хорошей организации и везении, обычно, расходы достаточно быстро окупаются и открываются перспективы для расширения дела

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Фото: @Pixabay

Сейчас на дому делают игрушки, сувениры, садовые фигурки; шьют шторы, постельное белье, автомобильные чехлы; варят мыло и свечи; изготавливают витражи, бескаркасную мебель, фито-подушки; пекут торты; открывают офисы для консультаций, парикмахерские; собирают букеты. Но есть несколько моментов, которые нужно обязательно учесть во избежание проблем.

Квартиру можно использовать для профессиональной, научной и творческой деятельности, но так, чтобы не затрагивать права и интересы соседей. Если благодаря вам в доме увеличится нагрузка на электросети, лифт будет занят посетителями, возникнут сырость, шум, грязь, посторонние запахи, то эти нарушения не сойдут с рук.

С первых шагов нужно выделить в жилье рабочую зону (допустим, комнату), продумать экономное освещение, переносные источники питания, принудительную вентиляцию, место для дезинфекции инструментов (у мастера по маникюру).

Кстати, не все виды работ подходят для жилой квартиры и ее понадобится переводить в нежилую. Кондитерская, ателье, кафе, частный детсад, массажный салон, гостиница как раз, из этой серии. Если косметолог может работать у себя дома, то для салона красоты уже требуется нежилое помещение. Порой нужно оборудовать отдельный вход, свою вентиляцию и прочее.

Запрещено открывать в жилых домах склады, ритуальные услуги, магазины по продаже шин, рыбы, пиротехники, бани, сауны, приюты для животных, производство с шумом и вибрацией. 

Теги: #бизнес

Рубрика: Деньги -> Деньги

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