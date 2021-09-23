"Скидка" от слова "кидать". Как избежать ненужных трат на распродажах

«Цены снижены на 50%», «Два по цене одного», «Грандиозная распродажа!», «Ликвидация конфиската», - подобные вывески действуют на людей магически и даже залежавшийся товар сметается со скоростью звука. Но давайте вспомним бородатую шутку: «В русском языке слова «скидка» и «кидать» — однокоренные». Как же тогда и распродажу посетить и остаться при деньгах? Это несложно.

1. Отбросьте эмоции и не поддавайтесь всеобщей суматохе в торговом зале. Спокойно изучайте товар, обдумывайте, как и с чем вы будете носить вещь или что готовить в мультиварке, которые собираетесь приобрести. Так вы сосредоточитесь на плюсах и минусах покупки. Как говорится в рекламе? И пусть весь мир подождет… вашего решения.

2. Достаньте список, где перечислены вещи, которые, действительно, необходимы и держите в голове сумму, которую разрешили себе потратить. Превышать обозначенный максимум нельзя, Вам еще жить до зарплаты, а десятой по счету кофточкой голод не заешь!

3. Дегустация продуктов, изучение ароматов духов, демонстрация работы миксера или пылесоса — продавцы знают, что товар, побывавший в руках, покупатель считает почти своим, и, конечно же, достает кошелек… Сохраняйте самообладание, возьмите паузу на обдумывание, это уловки.

4. Отдельная тема – надписи на упаковках вроде: «натуральный», «без холестерина», «лучший товар года». Всегда относитесь к подобному скептически, проверяйте отзывы о товаре в интернете. Или хотя бы не набирайте много, возьмите на пробу.

5. На суматошные распродажи лучше брать наличку вместо карты. С деньгами, которые мы не ощущаем в руках, расставаться проще. А отсчитав свои кровные на кассе, невольно задумаешься, а стоит ли посещать еще один отдел?

6. А есть ли скидка на самом деле? Убедитесь! Покупку телевизора, ботинок, мы чаще всего планируем заранее. А это дает нам возможность сравнить цены и знать среднюю стоимость.