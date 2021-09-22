«Цены на бензин растут все время, независимо от нефти». На сколько подорожает горючее до конца года

- Цены в течение октября вырастут от текущего уровня на 30 копеек, - рассказал эксперт «Собеседнику». - Это вызвано тем, что в сентябре они снижались. Но не по каким-то экономическим причинам, а в качестве предвыборной акции со стороны нефтяных компаний. Сейчас, естественно, это снижение будет отыгрываться. Ну и в целом надо помнить, что в среднем по месяцу, начиная с января 2021 года, цены на бензин росли примерно на 30 копеек. Отсюда и наш прогноз.

- Он связан с ростом цен на нефть?

- У нас цены на бензин растут все время, независимо от того, куда идет нефть. Вопрос заключается только в том, насколько сильно они растут. Есть специальный индекс, позволяющий установить, насколько выгодна поставка за рубеж относительно внутренних продаж — если экспортная составляющая велика, тогда и в России цены растут быстрее. А так они все равно будут расти, так как они регулируемо растут в пределах инфляции.

- Имеет смысл государству их уже притормаживать?

- Не имеет. Частный бизнес и так сильно страдает. На сегодняшний день бензин продается на заправках в убыток. Если же говорить о какой-то экономической логике, нужно понимать, что цены должны быть выше. У нас происходит сокращение независимого сектора, заправок становится меньше, на многих трассах бензоколонок уже меньше, чем раньше. Сектор теряет инвестиционную привлекательность, прибыли там нет, зарплат — тоже. Вся чехарда с госрегулированием, которая началась с 2011 года, ни к чему хорошему не привела. Если хочется стоять в очередях на заправках — тогда дальше желайте ограничения цен. Нужно, чтобы бензин следовал за мировыми ценами на нефть, сегодня у нас система регулирования построена так, что вне зависимости от того, что происходит с нефтью, бензин все равно растет. Вопрос только, на сколько он вырастет.

- В октябре - на 30 копеек, дальше так и будет идти такими темпами +30 копеек в месяц?

- Нет, не думаю. Сезон высокого спроса закончится, и цена на бирже немного подкорректируется. Поэтому я полагаю, что до конца года литр бензина подорожает на 50-60 копеек, не больше.