Правительство предложило поднять в новом году МРОТ до 13 617 рублей

Кабмин предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января следующего года года на 6,4%, до 13 617 рублей. Соответствующий законопроект поступил в четверг в Госдуму.

В 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц. Как ранее утверждал премьер Михаил Мишустин, повышение МРОТ до 13 600 рублей позволит поднять зарплату трём миллионам работников.