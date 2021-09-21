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Правительство предложило поднять в новом году МРОТ до 13 617 рублей

Рост минимального размера оплаты труда составит в этом случае 6,4%

Фото: Агентство «Москва»

Кабмин предложил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с января следующего года года на 6,4%, до 13 617 рублей. Соответствующий законопроект поступил в четверг в Госдуму.

В 2021 года МРОТ в России составляет 12 792 рубля в месяц. Как ранее утверждал премьер Михаил Мишустин, повышение МРОТ до 13 600 рублей позволит поднять зарплату трём миллионам работников.

Теги: #мрот

Рубрика: Деньги -> Деньги

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