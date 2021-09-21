Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 11:40

Неприкосновенный минимум должника

Что будет, если не вернуть кредит: гарантии, которые дает государство, и полномочия судебных приставов

vector/svg
Фото: @Pixabay

«Хвосты» по кредитам, коммунальным платежам, алиментам обычно «приводят» нарушителя в суд. А дальше приставами делается все возможное, чтобы погасить долг: арестовываются счета, забираются и продаются вещи, мебель, техника. Однако сегодня закон охраняет должника и он не останется в чистом поле с пустыми карманами. Например, нельзя изъять: единственное жильё; все продукты и деньги (останется прожиточный минимум на семью, которую содержит должник); одежду и обувь (кроме роскоши и драгоценностей); инструменты и технику для работы (при общей стоимости меньше 10000 рублей); сельхозживотных, которые не используются для получения прибыли; спецтранспорт инвалида, топливо для приготовления пищи и обогрева, семена для посева, корма для животных, призы, награды, памятные знаки.

Что касается доходов нарушителя, то не все из них приставы могут списать. Стражи закона в курсе размеров зарплаты, пенсии, социальных выплат, но теперь любые денежные средства, поступающие на счет должника, промаркированы. Это позволяет узнать, кто именно перечислил сумму (пенсионный фонд, соцстрах) и можно ли ее арестовать.

Неприкосновенными для приставов останутся алименты, материнский капитал, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, пенсия (кроме накопительной части), пособие на погребение, единовременная матпомощь при чрезвычайной ситуации.  Если на счет должнику поступили средства без маркировки (например, частный перевод, зарплата), то приставы имеют право списать любую сумму, оставив лишь действующий прожиточный минимум.


Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 дней назад

Анастасия Вертинская - о сериале про отца: У него было великое сочувствие к людям, к бедным - особенно

Расследование 1 час назад

Глава «Новатэка» Михельсон переписал пентхаус в 1,5 млрд рублей на предполагаемую молодую жену

Политика 23 часа назад

Своей земли не отдадим ни пяди?

Расследование 3 дня назад

Миллиардеры и лоббисты: Чем запомнятся депутаты Госдумы VII созыва

Общество 6 дней назад

Вот водица, а не напиться: Почему не удается очистить российские реки

Расследование 1 неделю назад

"Нет тела - нет дела": следователи 4 года не могут раскрыть загадочное исчезновение сахалинца

Деньги 4 часа назад

Минэк хочет ввести пошлины на пиво, вино, духи и косметику из ЕС. Вплоть до запретительных

Деньги 19 часов назад

Пропали ₽50 млн: Вице-президента Сбербанка доставили на допрос из-за госконтрактов Минпросвещения

Деньги 1 день назад

Предприниматели подали в суд на губернатора Беглова и отказались от круглогодичных веранд

Дом и дачка 1 день назад

Многофункциональный пень. Как можно преобразить остатки спиленного дерева

Деньги 2 дня назад

Список богатейших людей планеты по версии Forbes вновь возглавил Илон Маск

Авто 2 дня назад

В центре Москвы появилась первая камера-шумомер; автомобилистов пока не штрафуют

Деньги 2 дня назад

Как отказать, если просят в долг

Авто 2 дня назад

Вячеслав Лысаков: «ГИБДД брал незаконные штрафы за среднюю скорость с 2013 года»

Деньги 1 неделю назад

1,5 трлн за три года потратят на содержание властей. Дороже всех судьи и силовики

Авто 1 неделю назад

В России перестали штрафовать водителей за нарушение средней скорости

Деньги 1 неделю назад

Не индексация, а компенсация: сенатор прокомментировал решение повысить пенсию на 5,9%

Деньги 1 неделю назад

Дима из Уралхима: кто претендует на покупку Тольяттиазота

Деньги 1 неделю назад

ЦБ призывает банки усилить борьбу с мошенниками, действующими через банкоматы

Деньги 1 неделю назад

"Выборы закончились, начались танцы на костях": в сети возмущаются повышением цен

Деньги 1 неделю назад

За два года в Москве число вакансий выросло на 55%, а число резюме – на 1%

Деньги 1 неделю назад

Гречка дороже 100 рублей? Предотвращаем очередную гречневую панику, публикуя цены

Деньги 1 неделю назад

Не нашел, а украл. Подобрали на улице кошелек с деньгами? За это могут отправить в тюрьму

Технологии 1 неделю назад

FacePay заработала на всех станциях московского метро

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика