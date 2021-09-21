Неприкосновенный минимум должника

«Хвосты» по кредитам, коммунальным платежам, алиментам обычно «приводят» нарушителя в суд. А дальше приставами делается все возможное, чтобы погасить долг: арестовываются счета, забираются и продаются вещи, мебель, техника. Однако сегодня закон охраняет должника и он не останется в чистом поле с пустыми карманами. Например, нельзя изъять: единственное жильё; все продукты и деньги (останется прожиточный минимум на семью, которую содержит должник); одежду и обувь (кроме роскоши и драгоценностей); инструменты и технику для работы (при общей стоимости меньше 10000 рублей); сельхозживотных, которые не используются для получения прибыли; спецтранспорт инвалида, топливо для приготовления пищи и обогрева, семена для посева, корма для животных, призы, награды, памятные знаки.

Что касается доходов нарушителя, то не все из них приставы могут списать. Стражи закона в курсе размеров зарплаты, пенсии, социальных выплат, но теперь любые денежные средства, поступающие на счет должника, промаркированы. Это позволяет узнать, кто именно перечислил сумму (пенсионный фонд, соцстрах) и можно ли ее арестовать.

Неприкосновенными для приставов останутся алименты, материнский капитал, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, пенсия (кроме накопительной части), пособие на погребение, единовременная матпомощь при чрезвычайной ситуации. Если на счет должнику поступили средства без маркировки (например, частный перевод, зарплата), то приставы имеют право списать любую сумму, оставив лишь действующий прожиточный минимум.



