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Вчера, в 23:34

Предприниматели подали в суд на губернатора Беглова и отказались от круглогодичных веранд

Бизнес-сообщество просит отменить все коронавирусные ограничения

Фото: Global Look Press

Городской суд Петербурга зарегистрировал коллективное исковое заявление от четырех физлиц и ООО «Кидс Ап» к губернатору Петербурга Александру Беглову и правительству города.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Предприниматели требуют признать недействующим постановление о ковидных ограничениях в обновленной редакции от 24 августа. Заявление пока не принято к производству.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что ни один общепит в Петербурге не воспользовался возможностью установки круглогодичной веранды. В Смольном полагали, что это позволит кафе и ресторанам продолжить работу вне помещения, а городу принесет дополнительные арендные доходы.

Для зимней веранды пришлось бы оформлять новые контракты, а ее содержание экономически невыгодно для бизнеса.

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