Дима из Уралхима: кто претендует на покупку Тольяттиазота

Много лет Тольяттиазот раздирает корпоративный конфликт между его акционерами – иностранными мажоритариями, считающимися подконтрольными семье Махлаев – бывшему «красному директору» комбината – Владимиру Махлаю и его сыну Сергею, с одной стороны, и миноритарным акционером – АО ОХК Уралхим олигарха Дмитрия Мазепина, с другой.

Результат конфликта – приговор в отношении Махлаев, партнёров и менеджеров предприятия, а также удовлетворённый гражданский иск Уралхима на сумму 87 млрд. рублей, подлежащих взысканию с Махлаев, других обвиняемых и, на удивление, ещё 15 компанией, признанных принадлежащими обвиняемым и по этой причине привлечёнными судом к солидарной ответственности с их владельцами. По приговору суда арестован и контрольный пакет акций Тольяттиазота, принадлежащий иностранным компаниям.

Не вдаваясь в юридические тонкости принятых судами решений, отметим, что они вызывали по меньшей мере недоумение профессиональных юристов, а также известных учёных-правоведов. Гражданский иск Уралхима, составленный его юристами – Димитрием Татьяниным и Андреем Ермизиным, и вовсе выглядит симбиозом абсурда и правового нигилизма. Однако, как известно, чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё верят.

На днях же стало известно, что в ФАС России с ходатайствами о покупке почти всех акций Тольяттиазота обратились две компании – Химактивинвет и Актум, названия которых ничего не говорят участникам рынка химической промышленности.

Что послужило причиной их обращения остаётся неясным. Тольяттиазот узнал о данном факте лишь из запроса ФАС, который для рассмотрения поступивших ходатайств запросил у предприятия информацию.

Возможно, обоим претендентам на акции химического предприятия известно о его судьбе куда больше, чем самому ТОАЗу.

Это и неудивительно, если разобраться в том, кто же стоит за таинственными интересантами.

Совсем недавно в России и Белоруссии уже разгадывали ребус, заданный лидером белорусской оппозиции Романом Протасевичем, назвавшим одним из её спонсоров российскую компанию, связанную с Уралом, горной добычей, принадлежащую олигарху и являющуюся прямым конкурентом давнего друга батьки – Михаила Гуцериева. Тогда многие разглядели в таинственном спонсоре Дмитрия Мазепина. Пазл сходился идеально.

В ситуации с ходатайствами ФАС личность конечного выгодоприобретателя также нетрудно угадывается.

Так, Химактивинвест, имеющая все признаки классической фирмы-однодневки по классификации ФНС (один сотрудник, практически не ведёт деятельности, почти не имеет активов) имеет единственного акционера – ООО «Базовая химическая компания «УРАЛХИМ», единственным учредителем которого по данным ФНСМ в свою очередь, является Дмитрий Мазепин, бенефициар группы Уралхим. Адрес регистрации Химактивинвеста совпадает с адресом самого Уралхима – башня «Империя» в Москва-Сити.

То есть Химактивинвест находится под косвенным контролем г-на Мазепина.

Ситуация с Актумом менее очевидна при первом приближении, но при детальном анализе её отчётности тайное все же становится явным.

Актум, если верить официальным документам, занимается оптовой торговлей удобрениями, обладает незначительными активами, а также располагает даже собственным нехитрым сайтом.

Единственным участником и директором Актума значится некий Кузнецов Дмитрий Владимирович, личность которого опять же ничего не скажет профессиональному сообществу.

Однако в век интернета, гаджетов и приложений найти информацию о человеке не сложно.

Так, в СПАРКе среди телефонов Актума, значится мобильный номер +79204057457.

Сбербанк Онлайн определяет его владельца как «Дмитрий Владимирович К»., но популярное приложение Getсontact, аккумулирующее имена из контактов в телефонах его пользователей, скачавших приложение на свой мобильный, показывает, что владелец данного номера записан в контактных книжках как «Дима Уралхим».

Более того, из официальной отчётности Актума также следует, что его объекты недвижимости находятся фактически по одному адресу с Уралхимом и Уралкалием, между Актумом и компаниями Мазепина заключено большое количество различных договоров, включая договор займа, по которому Актум выдал заем ООО «Уралхим Консалт» «Уралхiм Консалт») – украинской дочке Уралхима.

Данные факты в их совокупности вряд ли оставляют сомнения, что за Димой из Уралхима, де-юре Актумом, равно как и за Химактивинвестом, де-факто стоит все тот же Мазепин, очевидно желающий наконец-то достичь цели изнурительной корпоративной войны, начатой им 13 лет назад.

Подать прямую заявку на покупку Мазепин, видимо, не решается, поскольку связан обязательством, данным ирландскому суду, не обращать взыскание на акции иностранных акционеров Тольяттиазота до рассмотрения спора. В Ирландии ведётся спор уже по искам мажоритарных акционеров ТОАЗа к Мазепину и связанным с ним лицом о возмещении ущерба, причинённого акционерам Тольяттиазота действиями Мазепина.

Остаётся не ясным и источник финансирования покупки. Как уже неоднократно писали СМИ и следует из финансовой отчётности группы компаний Мазепина, долговая нагрузка его компаний составляет почти триллион рублей – беспрецедентный размер долга среди российских компаний. Практически весь долг принадлежит Сбербанку, который также является и залогодержателем всех активов.

С 2014 года Уралхим имеет отрицательные чистые активы, что по закону влечёт ликвидацию компании.

Решится ли Сбербанк в такой ситуации профинансировать покупку Мазепиным такого во всех смыслах «токсичного» актива, как ТОАЗ? Все таки вероятно, поскольку если ходатайства в ФАС поданы, значит финансовые гарантии Мазепиным были получены.

При этом, несмотря на всю токсичность, до настоящего времени Тольяттиазот являлся достаточно привлекательным предприятием, несмотря на многолетнюю осаду продолжающий нормальную работу и получающий прибыль, чего нельзя сказать о бизнесе Мазепина.

Чего ждать Тольяттиазоту в случае смены собственника на Мазепина? Вряд ли чего-то хорошего.

Во-первых, триллионный долг Сбербанку нужно отдавать. Это неизбежно означает, что вся прибыль Тольяттиазота будет не реинвестироваться в развитие предприятие, а выкачиваться для погашения долга. В залог скорее всего будут переданы и активы ТОАЗа.

Во-вторых, Дмитрий Мазепин, судя по всем, в принципе не любит вкладывать в российскую экономику.

Куда больше ему нравятся, например, Латвия и Кипр. В Прибалтике он инвестировал в два морских терминала – один по перевалке сыпучих минеральных удобрений в Рижском порту и по перевалке жидкого аммиака в порту Вентспилса.

На средиземноморском острове-курорте г-н Мазепин предпочитает аккумулировать выводимую из России прибыль. Несмотря на давно заданный российским президентом курс на деофшоризацию экономики, г-н Мазепин продолжает владеть Уралхимом через компании на Кипре и Бристанских Виргинских Островах.

Так, из решения арбитражного суда г. Москвы по спору Уралхима с налоговой известно, что г-ну Мазепину налоговой службой были предъявлены претензии на общую сумму почти полмиллиарда рублей, включая недоимку по налогу на прибыль организаций в виде дивидендов и пени. Как указано в решении при фактической выплате Уралхимом дивидендов компании «Agrochem Invest Limited», зарегистрированной на территории Британских Виргинских Островов и являющейся конечным получателем дохода (конечный бенефициар), через транзитные (технические) иностранные компании «Uralchem Holding P.L.C». и «CI-Chemical Invest Limited», зарегистрированные в Республике Кипр (кондуитные компании), Уралхим удерживал налог по ставке 5%, вместо положенных по российскому законодательству 15%.

Ещё одним пристрастием олигарха является спорт, но опять же не российский. Уралкалий выступает титульным спонсором американской команды Хаас чемпионата Формула-1, за которую выступает сын олигарха – Никита Мазепин, тратя десятки миллионов долларов на спонсорскую помощь. Так, писали Ведомости, по данным Racingnews365, Дмитрию Мазепину придётся заплатить за сына в Ф-1 не меньше $22 млн.

Для сына отцу ничего не жалко. Кратно меньшие суммы г-н Мазепин выплатил семьям погибших рабочих на шахте Уралкалия в Соликамске.

Сохранится ли у Дмитрия Мазепина возможность продолжать финансировать свои увлечения за счёт рабочих, теперь ещё и тольяттинских, во многом зависит от антимонопольного ведомства.