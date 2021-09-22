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ЦБ призывает банки усилить борьбу с мошенниками, действующими через банкоматы

Регулятор предлагает ужесточить контроль за внесением наличных на счет через банкоматы, однако четкого механизма банки не видят

Фото: Global Look Press

Схемы мошенничества, при которых клиентов банка уговаривают снять деньги со своего счета и через банкомат внести их на счет злоумышленникам, получают всё большее распространение, так как банки испытывают затруднение в борьбе с подобными механизмами. Центробанк предлагает финансовым организациям усилить это направление за счет усиления внимания службы безопасности к внесению средств через банкоматы, пишет РБК.

Регулятор напоминает, что конечный банк, на счета которого средства поступают, должен отслеживать подозрительные транзакции. При этом бороться с такими операциями сложно, потому что банк-получатель не имеет информации о том, что пользователь снял средства со своего счета в другом банке, а банк, со счетов которого деньги снимают, не может распознать подвоха, так как это происходит с одобрения владельца счета, обманутого мошенниками. К тому времени, когда обман будет раскрыт, денег на счете злоумышленников уже не будет.

При этом отмечается, что банки могут по закону об отмывании денег отслеживать подозрительные переводы, если они поступают на один счет через банкоматы или с терминалов оплаты. В МКБ с тем, что усиливать проверки необходимо, согласны, однако как это делать, непонятно. Глава департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов объясняет, что понять, внес ли деньги сам клиент или нет, нельзя, так как мошенники при звонке обязательно подтвердят, что сделали это они сами.

Информация же о злоумышленниках, поступающая в банки от ЦБ, быстро устаревает и не позволяет эффективно распознавать их, а задерживать средства клиентов для проверки банки не станут.

Теги: #Банки

Рубрика: Деньги -> Деньги

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