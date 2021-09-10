"Выборы закончились, начались танцы на костях": в сети возмущаются повышением цен

Доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова рассказала, что к концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, а среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожает электроника.

По ее словам, по итогам года продукты подорожают на 7-8 %. Непродовольственные товары за восемь месяцев уже подорожали на 5,61 %, причем спрос на гаджеты растет, а поставки некоторых китайских моделей сокращаются из-за американских санкций. В результате расходы россиян на смартфоны только в первом квартале увеличились на треть.

Директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве России Евгений Балацкий считает, что рост цен мог быть выше, если бы правительство не сдерживало его в преддверии выборов в Госдуму.

«Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены», - отметил эксперт.

Понятно, что новости об очередных повышениях цен людей радовать не могут, поэтому в соцсетях царит негодование.

«Единая Россия» говорит всем спасибо за поддержку. Стабильность роста цен и стагнации экономики – гарантируется», - иронично выстрелил лозунгом читатель.

«Не знаю я, что подорожает, а вот подешевеет видимо любовь... Я вас любил, любил я вас бесплатно, не знал я, что любовь подорожает вновь... А еще, видимо, подешевеет любовь к Родине, раз чиновникам разрешили двойное гражданство иметь», - отметил поэт.

«Выборы закончились, начались танцы на костях», - емко заметил пенсионер.

«Вот и прошли выборы, сразу же подорожание и не только фруктов и овощей, но и всего остального. Была в магазине, сыр уже стоит столько, что можно самолёт купить, но продавец мне сказала, что это остатки, уже пришли новые цены. Это что же, мы за это голосовали, за повышение цен? Ужасно, но и про ЖКХ прочитала, тоже цены повышаются за коммуналку. А пенсия всего-то 20 тысяч, и это в Москве», - пишет пенсионерка.

«Как я и говорил, власти плевать на россиян. Перед выборами они немного заботятся о ценах, просят продуктовые сети сдержать их, а потом уже плевать, пусть какие угодно цены делают», - считает россиянин.

«Сезонный рост? А где сезонный спад цен?» - интересуется читатель.

«Цены растут, зарплаты и пенсии нет, но «ЕдРо» феерически побеждает. Ну что поделать, видно у нас народ с мазохистскими наклонностями», - грустно отмечает петербуржец.