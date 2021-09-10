Не нашел, а украл. Подобрали на улице кошелек с деньгами? За это могут отправить в тюрьму

Прогуливаясь, вы обнаруживаете, лежащие на земле деньги. Главное, что нужно знать и помнить в этой ситуации, находка — не ваше имущество, у нее есть хозяин. Казалось бы, ситуация странная. Это деньги, которые вы не украли, не выманили обманом, они просто лежат, а присвоить их нельзя. По закону, если вы обнаружили потерянную кем-то вещь или деньги, то обязаны предпринять все возможное, чтобы отыскать владельца.

Так, деньги или вещи, забытые пассажирами в поездах, автобусах можно отдать проводнику или администрации вокзала, а найденное в кафе, торговом центре — администрации заведения. Если «сюрприз» обнаружился в такси, офисе, то шанс найти хозяина есть и можно все выяснить по горячим следам. А если купюры просто лежат на тротуаре, то лучше сразу обратиться в полицию.

От «удачи» до срока — один шаг

После заявления в полицию, вы имеете право оставить деньги себе на ответственное хранение. Все это оформляется не на словах, а в бумажном виде. Если владелец не дает о себе знать более полугода, сумма автоматически переходит в ваш кошелек и ее можно будет потратить. Если хозяин появляется, то вы можете рассчитывать на вознаграждение — 20 % от найденной суммы.

Ни в коем случае не скрывайтесь со свалившимся «счастьем» и не тратьте неожиданную «прибыль» — обвинят в присвоении чужих денег. Вычислить вас будет несложно, сегодня практически везде есть камеры видеонаблюдения. Молча забрав деньги, вы сами себя приговариваете к наказанию.

Так, в столице был случай. Пенсионер, выбрасывая мусор в контейнер, случайно обронил пачку купюр. Проходивший мимо парень, увидев деньги, положил их в карман и пошел по магазинам. «Счастливчика» очень быстро нашли по записям видеокамер и приравняли находку к краже.