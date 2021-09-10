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Сегодня, в 14:32

Банковские вклады: где сегодня выгоднее хранить деньги

Ряд крупных банков объявили о повышении ставок по вкладам. «Собеседник» выяснил, кто сегодня предлагает самый выгодный процент

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Фото: @Pixabay

Сбербанк ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «Открытие», «Почта банк» уже обмолвились, что вслед за повышением ключевой ставки Центробанком, которое произошло на прошлой неделе, также поднимут процент по депозитам.

До конца сентября рост ставок планируют «Санкт-Петербург», «Московский кредитный банк».

Портал Банки.ру проанализировал имеющиеся сейчас в банках предложения и выяснил, где сегодня выгоднее хранить средства.

1-е место: МКБ

В МКБ предлагают самую высокую на сегодня ставку — 8% годовых. Это наиболее выгодное предложение, несмотря на то, что капитализация процентов, пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Минимальная сумма вклада — 10 000 рублей. Срок вклада — 370 дней, проценты выплачиваются в конце срока.

2-е место: Хоум Кредит Банк

В ХоумКредитБанк принимают на вклад суммы от 1 тысячи рублей.. Ставка — 7,5%, срок 12 месяцев. Пополнить вклад можно в течение 7 дней, но частичное снятие не предусмотрено. Выплата процентов — в конце срока.

3-е место: SBI Bank

Ставка — 7,4%. Капитализация процентов — нет, минимальная сумма вклада — 30 000 рублей. Срок вклада — 367 дней. Пополнения и частичного снятия нет.

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