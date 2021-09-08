Всемирный банк откажется от выпуска рейтинга Doing Business из-за давления на составителей
Расследование Всемирного банка считает, что авторов рейтинга вынуждали завышать позиции Китая. Больше его не выпустят
На авторов рейтинга Doing Business, публиковавшегося на протяжение многих лет Всемирным банком (ВБ), в ходе его составления оказывалось серьезное давление ради улучшения в нем позиций Китая. Причем давили на экономистов непосредственно в руководстве ВБ, в том числе ради финансовой поддержки от КНР. Больше он публиковаться не будет. К рейтингу уже давно возникает много вопросов, хотя руководство России даже включало его в свои KPI. При этом многие представители бизнес-сообщества считают его слишком формальным.
Как следует из расследования, опубликованного самим ВБ, среди тех, кто давил на составителей рейтинга с целью поднять позиции Китая, была нынешняя глава Международного валютного фонда (тогда — глава ВБ) Кристалина Георгиева, а также президент ВБ Джим Ён Ким.
«Группа Всемирного банка приняла решение прекратить публикацию Doing Business», — говорится в сообщении организации.
Россия в рейтинге занимает 28-е место, а президент Путин ранее поставил перед правительством задачу к 2024 году войти в двадцатку, однако этого уже не произойдет. Как пишет The Bell, инвесторы часто считают уровень рисков в конкретной стране более существенным показателем, чем формальные бюрократические требования, которые учитываются в Doing Business.
ВБ намерен в будущем представить новые подходы к оценке инвестклимата в странах и разработать новый рейтинг.