Всемирный банк откажется от выпуска рейтинга Doing Business из-за давления на составителей

На авторов рейтинга Doing Business, публиковавшегося на протяжение многих лет Всемирным банком (ВБ), в ходе его составления оказывалось серьезное давление ради улучшения в нем позиций Китая. Причем давили на экономистов непосредственно в руководстве ВБ, в том числе ради финансовой поддержки от КНР. Больше он публиковаться не будет. К рейтингу уже давно возникает много вопросов, хотя руководство России даже включало его в свои KPI. При этом многие представители бизнес-сообщества считают его слишком формальным.

Как следует из расследования, опубликованного самим ВБ, среди тех, кто давил на составителей рейтинга с целью поднять позиции Китая, была нынешняя глава Международного валютного фонда (тогда — глава ВБ) Кристалина Георгиева, а также президент ВБ Джим Ён Ким.

«Группа Всемирного банка приняла решение прекратить публикацию Doing Business», — говорится в сообщении организации.

Россия в рейтинге занимает 28-е место, а президент Путин ранее поставил перед правительством задачу к 2024 году войти в двадцатку, однако этого уже не произойдет. Как пишет The Bell, инвесторы часто считают уровень рисков в конкретной стране более существенным показателем, чем формальные бюрократические требования, которые учитываются в Doing Business.

ВБ намерен в будущем представить новые подходы к оценке инвестклимата в странах и разработать новый рейтинг.