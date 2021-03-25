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Доходы рынка страхования вырастут на 10% из-за ковида, хакеров и изменения климата

Потребность в защите растёт благодаря стихийным бедствиям и киберинцидентам

Фото: Global Look Press

Главный исполнительный директор аналитической компании Swiss Re Мозес Охейсехоба предположил, что к концу 2021 года доходы от страхового бизнеса вырастут на 10%. Их общий объем составит вне затрат на страхование жизни составит 6,9 триллиона долларов США. В 2022 году этот показатель впервые в истории переступит порог в 7 триллионов долларов.

«Существует чёткое понимание того, что частота и серьёзность рисков растут, о чем свидетельствуют недавние стихийные бедствия или киберинциденты. Это означает, что потребность в защите растёт, и отрасли предстоит проделать важную работу по страхованию и устранению пробелов в защите», – говорит Охейсехоба.

Согласно прогнозу института при аналитическом центре, к 2050 году климатический кризис может нанести урон мировой экономике до 18% валового внутреннего продукта. 

В первых ролях оказываются лесные пожары, наводнения, а затем уже следует ландшафт цифровых рисков – преступления кибермошенников. Новые пандемические вызовы тоже несут своё влияние на рынок страховых услуг.

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