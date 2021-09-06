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Сергей Хестанов: Ставка поднята. Что последует?

На днях ЦБ в который уже раз за последнее время поднял ключевую ставку – теперь она 6,75%. Зачем он это делает и как скажется повышенная ставка на курсе рубля и ценах? Объясняет экономист, доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей ХЕСТАНОВ

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Фото: @Pixabay

-На днях ЦБ в который уже раз за последнее время поднял ключевую ставку – теперь она 6,75%. Зачем он это делает и как скажется повышенная ставка на курсе рубля и ценах?

Действия ЦБ абсолютно прозрачны и понятны. Давным-давно, еще в 2013-м, было принято решение вести монетарную политику таким образом, чтобы стабилизировать инфляцию на уровне 4%. Поскольку она, естественно, гораздо выше, Центробанк потихоньку поднимает ставку, выдерживает паузу, наблюдает и ждет, пока инфляция хотя бы приблизится к 4%.

Сейчас уже несколько кварталов инфляция держится на уровне выше 4%, вот ЦБ постепенно и повышает ставку. Причем большинство аналитиков ожидали, что в этот раз ставку все-таки повысят больше – не на 0,25%, а на 0,5%. Но Банк России решил немного изменить тактику, чуть-чуть притормозить... Впрочем тот факт, что она поднята всего на четверть процента, говорит о том, что весьма вероятно, в ближайшее время движение ставки вверх продолжится. Просто прежде чем принимать решение, ЦБ хочет выдержать паузу (думаю, минимум в месяц) и посмотреть, как отреагирует рынок.

Что касается роста цен. Мы живем в инфляционном мире, где цены растут все время. Причем, во всех странах на планете. Вопрос лишь в скорости этого процесса. Так вот, увеличение ключевой ставки – это как раз те действия, которые направлены на торможение роста цен.

Ослабит или усилит это курс рубля? Для рубля более сильным фактором является колебание цен на нефть или санкционная риторика, чем ключевая ставка. Поэтому в принципе подъем ставки – при прочих равных условиях – укрепляет рубль. Но степень этого воздействия намного слабее других факторов. И, к слову, опыт показывает: обычно перед выборами рубль немножко укрепляется, а после выборов, как правило, ослабевает. Вот этот фактор куда сильнее, чем увеличение ключевой ставки.

Многие отметили, что банки уже воспользовались ситуацией – происходит рост ставок по кредитам, в том числе и по кредитным картам. Но это было ожидаемо: изредка ЦБ делает что-то, чего от него не ждут, но чаще он все-таки предпочитает проводить предсказуемые изменения. В в том, что ставка ЦБ вырастет, сомнений не было ни у кого.

Фото: "Собеседник"

Что касается меня, я не беру кредиты, руководствуясь древнееврейским принципом: не берите деньги в долг и не будет над вами власти. И вам советую последовать моему примеру. Я вообще убежден, что физлицам (за редчайшим исключением) кредиты вообще не нужны. Занимать имеет смысл, если вы берете деньги на средства производства, а не для потребительских целей. Во всех остальных случаях разумнее обойтись без кредита. Лучше копить. Точка. Были годы, когда был смысл в ипотеке – это период примерно с 2000-го до 2008-го. Несмотря на то, что тогда процент по ипотеке был высоким, рост цен на недвижимость и его скорость были намного больше. А потом и этот смысл потерялся...

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