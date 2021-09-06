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"Должен же кто-то оплачивать "Северный поток"-2, кредиты Беларуси и восстановление Сирии"

Россияне раскритиковали очередное повышение ключевой ставки ведомством Набиуллиной

Фото: Агентство "Москва"

Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта - до 6,75% годовых. Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года. Большинство аналитиков ожидали этого на фоне необходимости балансировать между набирающей обороты инфляцией и замедляющимся ростом экономики в третьем квартале.

Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых, а затем дважды - на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый «ястребиный» шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт до 6,5%.

Это позволило немного смягчить сигнал на будущее, однако сегодня Банк России указал на возможность дальнейшего увеличения.

В соцсетях, естественно, раскритиковали очередное повышение ставки.

«Ну и что? Зато «Северный поток»-2 достроили! Беларуси кредит дали, Сирию восстанавливаем, в Карабахе там что-то и прочее. Надо ж кому-то всё это великолепие оплачивать! Но ничего! Скоро уже! Надо просто ещё немножко потерпеть», - написал ироничный пост читатель.

«Это уже прорыв с толчком и рывком? Или будет ещё хуже?» - задал ироничные риторические вопросы россиянин.

«Обесценивание накоплений и зарплат продолжается», - пишет пенсионер.

«Надеюсь, Набиуллина с дружками будет непрерывно икать, пока ставку не снизят до 4%», - отметил уралец.

«Как только доллар становится меньше 73 рублей, ЦБ тут же повышает ставку и курс снова откатывается к 74. Когда нефть будет дешеветь, тогда и ключевая ставка будет падать. Сама цель не дать рублю укрепиться», - уверен экономист.

«Блин! Так и не успели с коленок встать», - ироничен перербуржец.

«Не жили красиво - нечего начинать. Впереди опять жо...» - не дописал пост сибиряк.

«Процентную ставку в течение 6-8 месяцев до 8% поднимут», - уверен политолог.

«Поспешили! После выборов поднимать нужно было!» - сделал втык Набиуллиной читатель.

«Лишь бы «десяточки» и «пятнашечки» не успели до 17-19 сентября проесть, а то голод может победить телевизор прямо во время «единого дня голосования», - звучит напоследок еще один ироничный комментарий.

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