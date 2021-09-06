"Должен же кто-то оплачивать "Северный поток"-2, кредиты Беларуси и восстановление Сирии"
Россияне раскритиковали очередное повышение ключевой ставки ведомством Набиуллиной
Банк России по итогам заседания совета директоров пятый раз подряд повысил ключевую ставку, в этот раз лишь на 0,25 процентного пункта - до 6,75% годовых. Таким образом, показатель достиг максимума с сентября-октября 2019 года. Большинство аналитиков ожидали этого на фоне необходимости балансировать между набирающей обороты инфляцией и замедляющимся ростом экономики в третьем квартале.
Мера призвана снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта - до 4,5% годовых, а затем дважды - на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый «ястребиный» шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт до 6,5%.
Это позволило немного смягчить сигнал на будущее, однако сегодня Банк России указал на возможность дальнейшего увеличения.
В соцсетях, естественно, раскритиковали очередное повышение ставки.
«Ну и что? Зато «Северный поток»-2 достроили! Беларуси кредит дали, Сирию восстанавливаем, в Карабахе там что-то и прочее. Надо ж кому-то всё это великолепие оплачивать! Но ничего! Скоро уже! Надо просто ещё немножко потерпеть», - написал ироничный пост читатель.
«Это уже прорыв с толчком и рывком? Или будет ещё хуже?» - задал ироничные риторические вопросы россиянин.
«Обесценивание накоплений и зарплат продолжается», - пишет пенсионер.
«Надеюсь, Набиуллина с дружками будет непрерывно икать, пока ставку не снизят до 4%», - отметил уралец.
«Как только доллар становится меньше 73 рублей, ЦБ тут же повышает ставку и курс снова откатывается к 74. Когда нефть будет дешеветь, тогда и ключевая ставка будет падать. Сама цель не дать рублю укрепиться», - уверен экономист.
«Блин! Так и не успели с коленок встать», - ироничен перербуржец.
«Не жили красиво - нечего начинать. Впереди опять жо...» - не дописал пост сибиряк.
«Процентную ставку в течение 6-8 месяцев до 8% поднимут», - уверен политолог.
«Поспешили! После выборов поднимать нужно было!» - сделал втык Набиуллиной читатель.
«Лишь бы «десяточки» и «пятнашечки» не успели до 17-19 сентября проесть, а то голод может победить телевизор прямо во время «единого дня голосования», - звучит напоследок еще один ироничный комментарий.