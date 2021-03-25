Более 60% компаний в РФ вернулись к докризисным показателям к началу этой осени

К началу нынешнего бизнес-сезона 62% российских компаний смогли восстановиться после кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции.

Об этом говорят данные исследования сервиса Работа.ру, поступившие в редакцию Sobesednik.ru.

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России, 44% смогли восстановить бизнес к сентябрю 2021-го. Отмечается, что год назад этот показатель составлял всего 16%.

Кроме того, 18% респондентов заявили, что кризис, связанный с пандемией, вовсе не повлиял на деятельность их компаний (осенью 2020-го так утверждали 12%).

Еще 27% опрошенных рассказали, что их бизнес восстановился частично – в прошлом сентябре об этом говорили в 36% компаний.

Наконец, почти каждый десятый опрошенный признался, что бизнес остается в сложной ситуации. Доля таких ответов составила 11% (в прошлом сентябре – 36%).