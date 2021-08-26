Согласно данным Министерства финансов, объем Фонда национального благосостояния к 1 сентября превысил 14 триллионов рублей, что эквивалентно порядка 12,1% валового внутреннего продукта (ВВП). В долларах по текущему курсу это составляет 190,5 миллиарда.

Если сравнивать в рублях, только за август объем ФНБ вырос почти на 260 миллиардов рублей — к 1 августа Минфин отчитывался о том, что в распоряжении Фонда находится 13,757 триллиона рублей. «Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 236 156,8 млн. рублей», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что ранее правительство отказалось от хранения средств ФНБ в долларах. Кроме акций ряда отечественных компаний Фонд также состоит из средств в евро, рублях, британских фунтах стерлингов, японских йен, китайских юаней, а также из золотого запаса.

Напомним, что в конце августа президент России Владимир Путин распорядился выдать всем пенсионерам по 10 тысяч рублей в виде единоразовой выплаты, а представителям силовых структур, в том числе военнослужащим и курсантам военных училищ — по 15 тысяч рублей. По оценкам Минфина, на эти меры будет потрачено порядка 500 миллиардов рублей, то есть сумма лишь вдвое превышает месячный доход ФНБ.