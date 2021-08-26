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Делим нажитое. Кому достанется ипотечная квартира после развода

Рассказываем основные принципы раздела имущества

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Фото: @Pixabay

Раздел имущества обычно проходит в судебном порядке, хотя, реально оформить такое соглашение у нотариуса. Но надо знать основные принципы этого процесса.

Общими считаются все приобретения, которые вы сделали в браке — они-то и делятся между супругами в равных долях. Но суд вправе увеличить долю одного из вас. Это происходит, когда помимо семейных денег в покупку квартиры были вложены личные средства. К ним относятся, например, деньги, подаренные родными. А вот уже накопительные военные выплаты на приобретение жилья личными деньгами не считаются. Таким образом, суд обратит внимание на финансовое участие каждого в покупке. При разделе квартиры не забудут и про ипотечную задолженность. Обычно она делится пополам, но в силу разных обстоятельств, события могут развиваться по другому сценарию.

Если жилье куплено до замужества/женитьбы, но ипотека доплачивалась после заключения брака, то тоже можно требовать свою долю. Расчет прост. Подсчитываете сумму, выплаченную за время семейной жизни и делите пополам. Суд признает ваше право на долю в квартире.

При разделе квартиры, в которую вложен материнский капитал, есть несколько вариантов: один из супругов отказывается от своей доли в пользу детей или другого супруга; график платежей разбивается на два новых и каждый оплачивает свою часть; имущество выставляется на торги; квадратные метры делят после погашения долга.

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