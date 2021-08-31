6 советов, как меньше платить за "коммуналку"
Наступает холодное и вместе с тем самое затратное время года. У большинства доходы не растут, а тарифы на ЖКХ регулярно прибавляют по несколько процентов. На сколько реально уменьшить платежи за коммунальные услуги?
1. Замените все освещение на энергосберегающее
Так, обычный светодиод светит так же, как лампа накаливания на 75 Вт, но фактически расходует 10-12 Вт.
Сколько можно сэкономить: при замене всех лампочек в квартире оплата электричества уменьшится в 6-8 раз.
2. Покупайте энергоэффективную технику
Конечно, не нужно бросаться менять всю имеющуюся в доме технику на более экономичную. Но при покупке новой стоит обращать внимание на такой параметр, как класс энергоэффективности. Всего их семь: A, B, C, D, E, F, G, где А — самый экономичный, а G — самый затратный класс.
Сколько можно сэкономить: 30-50% на оплату электроэнергии.
3. Проверьте сантехнику на протечки.
Потери от подтекающего бачка унитаза или капающего крана кажутся копеечными. На самом деле, даже небольшое подтекание может дать потери от нескольких литров воды в сутки.
Также специалисты советуют отдавать предпочтение рычажным смесителям, чтобы не расходовать лишнюю воду на регулирование нужной температуры.
Сколько можно сэкономить: до 3 000 рублей в год.
4. Отключите ненужные услуги.
Радиоточка, общедомовая ТВ-антенна, городской телефон сегодня для многих уже является анахронизмом. В новых домах этих опций часто уже просто нет. А там где есть, за них стабильно ежемесячно приходит оплата.
Заявление на отключение радиоточки можно подать в МФЦ. Для этого вам понадобятся документы: заявление; квитанция об оплате госпошлины; паспорт; справка об отсутствии задолженности по услуге; документ, подтверждающий право собственности на жилье.
Для отключения телевизионной антенны часто бывает достаточно написать заявление поставщику услуги или даже в управляющую компанию.
Если городской телефон есть в квартире, но при наличие мобильного так и остается бесполезным аксессуаром, его лучше тоже отключить. Для этого нужно обратиться в телефонную компанию с паспортом и заявлением.
Сколько можно сэкономить: радиоточка — 720 рублей в год, телевизионная антенна — 2,5 тыс рублей в год, городской телефон — около 3 тысяч рублей в год.
5. Платить за ЖКУ без комиссии и с кэшбеком.
Если идти с квитанцией об оплате ЖКХ в первый попавшийся банк, наверняка придется заплатить комиссию — в зависимости от места, она может составить до 2-7%. Уточните в своей управляющей компании, есть ли способ оплаты без комиссии. А еще лучше - с кэшбеком — начислением за каждый проведенный платеж по «коммуналке». Бонус может составлять от 1 до 5%.
Сколько можно сэкономить: от 3 до 12%.
6. Уточните, положена ли вам субсидия.
Гражданам России, Беларуси и Киргизии, при наличии постоянной регистрации в Москве, может полагаться субсидия, если на оплату ЖКУ уходит более 10% совокупного дохода семьи. В таком случае вы можете претендовать на компенсацию части ваших расходов на ЖКУ. Орформить ее можно через сервис «Мои документы».
Сколько можно сэкономить: от 3 до 10% от счета за ЖКХ.