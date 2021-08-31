Радиоточка, общедомовая ТВ-антенна, городской телефон сегодня для многих уже является анахронизмом. В новых домах этих опций часто уже просто нет. А там где есть, за них стабильно ежемесячно приходит оплата.

Заявление на отключение радиоточки можно подать в МФЦ. Для этого вам понадобятся документы: заявление; квитанция об оплате госпошлины; паспорт; справка об отсутствии задолженности по услуге; документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Для отключения телевизионной антенны часто бывает достаточно написать заявление поставщику услуги или даже в управляющую компанию.

Если городской телефон есть в квартире, но при наличие мобильного так и остается бесполезным аксессуаром, его лучше тоже отключить. Для этого нужно обратиться в телефонную компанию с паспортом и заявлением.

Сколько можно сэкономить: радиоточка — 720 рублей в год, телевизионная антенна — 2,5 тыс рублей в год, городской телефон — около 3 тысяч рублей в год.