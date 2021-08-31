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6 советов, как меньше платить за "коммуналку"

Наступает холодное и вместе с тем самое затратное время года. У большинства доходы не растут, а тарифы на ЖКХ регулярно прибавляют по несколько процентов. На сколько реально уменьшить платежи за коммунальные услуги?

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Фото: @Pixabay

1. Замените все освещение на энергосберегающее


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Фото: @Pixabay

Так, обычный светодиод светит так же, как лампа накаливания на 75 Вт, но фактически расходует 10-12 Вт.

Сколько можно сэкономить: при замене всех лампочек в квартире оплата электричества уменьшится в 6-8 раз.

2. Покупайте энергоэффективную технику


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Фото: @Pixabay

Конечно, не нужно бросаться менять всю имеющуюся в доме технику на более экономичную. Но при покупке новой стоит обращать внимание на такой параметр, как класс энергоэффективности. Всего их семь: A, B, C, D, E, F, G, где А — самый экономичный, а G — самый затратный класс.

Сколько можно сэкономить: 30-50% на оплату электроэнергии.

3. Проверьте сантехнику на протечки.


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Фото: @Pixabay

Потери от подтекающего бачка унитаза или капающего крана кажутся копеечными. На самом деле, даже небольшое подтекание может дать потери от нескольких литров воды в сутки.

Также специалисты советуют отдавать предпочтение рычажным смесителям, чтобы не расходовать лишнюю воду на регулирование нужной температуры.

Сколько можно сэкономить: до 3 000 рублей в год.

4. Отключите ненужные услуги.


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Фото: @Pixabay

Радиоточка, общедомовая ТВ-антенна, городской телефон сегодня для многих уже является анахронизмом. В новых домах этих опций часто уже просто нет. А там где есть, за них стабильно ежемесячно приходит оплата.

Заявление на отключение радиоточки можно подать в МФЦ. Для этого вам понадобятся документы: заявление; квитанция об оплате госпошлины; паспорт; справка об отсутствии задолженности по услуге; документ, подтверждающий право собственности на жилье.

Для отключения телевизионной антенны часто бывает достаточно написать заявление поставщику услуги или даже в управляющую компанию.

Если городской телефон есть в квартире, но при наличие мобильного так и остается бесполезным аксессуаром, его лучше тоже отключить. Для этого нужно обратиться в телефонную компанию с паспортом и заявлением.

Сколько можно сэкономить: радиоточка — 720 рублей в год, телевизионная антенна — 2,5 тыс рублей в год, городской телефон — около 3 тысяч рублей в год.

5. Платить за ЖКУ без комиссии и с кэшбеком.


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Фото: @Pixabay

Если идти с квитанцией об оплате ЖКХ в первый попавшийся банк, наверняка придется заплатить комиссию — в зависимости от места, она может составить до 2-7%. Уточните в своей управляющей компании, есть ли способ оплаты без комиссии. А еще лучше - с кэшбеком — начислением за каждый проведенный платеж по «коммуналке». Бонус может составлять от 1 до 5%.

Сколько можно сэкономить: от 3 до 12%.

6. Уточните, положена ли вам субсидия.


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Фото: @Pixabay

Гражданам России, Беларуси и Киргизии, при наличии постоянной регистрации в Москве, может полагаться субсидия, если на оплату ЖКУ уходит более 10% совокупного дохода семьи. В таком случае вы можете претендовать на компенсацию части ваших расходов на ЖКУ. Орформить ее можно через сервис «Мои документы».

Сколько можно сэкономить: от 3 до 10% от счета за ЖКХ.

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