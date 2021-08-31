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"17 тысяч человек по миллиону рублей, а остальные миллионы - по 17 тысяч"

Россияне уверены, что "знают в лицо всех, кто зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц"

Число россиян с ежемесячной зарплатой от миллиона рублей и выше выросла до 17,1 тысячи человек в апреле этого года. Об этом свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Отмечается, что по сравнению с докоронавиусным периодом этот показатель вырос на 51,5 процента - в апреле 2019 года их насчитывалось 11,29 тысячи человек.

Больше всего сотрудников с такой зарплатой оказалось в Москве (около 10,4 тысячи), Санкт-Петербурге (1,3 тысячи), Подмосковье (1,2 тысячи), а также в Краснодарском крае (300), Сахалинской области (300), Татарстане (более 200) и в ЯНАО (около 270).

Специалисты выяснили, что большинство людей с доходом в миллион рублей и выше заняты в финансовой и страховой сферах (около 2,9 тысячи), в области торговли (2,6 тысячи), в научной и технической сферах (2,5 тысячи), куда входят юристы, инженеры, аналитики и другие.

Речь также идет о работниках из области обрабатывающей промышленности (2,4 тысячи человек), информации и связи (1,4 тысячи), сферы культуры, спорта и развлечений (около тысячи человек) и тех, кто занимается добычей полезных ископаемых (0,85 тысячи) и строительством (0,7 тысячи).

В соцсетях данная тема вызвала серьезный интерес у читателей.

«Да мы знаем всех этих россиян даже в лицо. Эка удивили!» - пишет читатель.

«17 тысяч человек зарабатывают по миллиону, а остальные миллионы - по 17 тысяч рублей. Это ж средний класс по заявлениям Путина», - возмущен россиянин.

«Если человек настолько ленив, что не хочет на выборы сходить, то ему и 25 т.р. платить много. Чем больше людей придёт на выборы - тем честнее они будут», - призывает москвич.

«Ребята, на его месте должен был быть я...» - иронично отмечает сибиряк.

«Можно поглядеть по фамильный список граждан получающих больше миллиона?» - задает риторический вопрос читатель.

 «Ну да, а потом правительство вычисляет среднюю зарплату среди россиян», - отмечает россиянин.
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