"Очередной прорыв в эпоху стабильности": в сети в шоке, что долг россиян перед банками почти достиг миллиарда
Россияне уверены, что "государство столько задолжало людям, что просто обязано закрыть эти долги"
На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигает 955 млрд рублей. Об этом сообщил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.
Уже в следующем году эта цифра может преодолеть порог в 1 трлн рублей.
«Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», - рассказал Мехтиев.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несостоятельными признаны вдвое больше россиян, чем в аналогичном периоде 2020-го. За январь-июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физлиц. Эксперты полагают, что пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии.
В соцсетях, мягко скажем, оказались в шоке от таких цифр.
«Очередной прорыв в эпоху стабильности», - только и отметил читатель.
«А не пора ли провести серьезную проверку деятельности этих, в основном иностранных банков, на территории нашей страны? Чем они занимаются, кроме раздачи денежных средств населению, и иногда производствам, под дикие проценты? На каком основании, в конце концов, идет раздача ну очень больших дивидендов по акциям этих банков, причем большая часть прибыли уходит за пределы нашей страны? Идет откровенный рэкет граждан нашей страны, а чиновники этого не видят?», - пишет россиянин.
«А сколько государство задолжало людям своей страны? Вот пусть и закроет долги гражданам», - призывает москвич.
«Кабала не поможет и никогда не помогала развитию и формированию сознания в воспитательном процессе. Банкиры и люди, которые шелестят деньгами и пользуются привилегиями государства, раскололи общество на нищих, бедных, богатых и очень богатых. Будущее плачевно», - грустно отмечает житель Урала.