На начало сентября просроченная задолженность физических лиц перед банками достигает 955 млрд рублей. Об этом сообщил президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) и председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Уже в следующем году эта цифра может преодолеть порог в 1 трлн рублей.

«Наибольший объем просроченной задолженности сформирован в сегменте потребительского кредитования, на его долю приходится более 60% от всей просрочки», - рассказал Мехтиев.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несостоятельными признаны вдвое больше россиян, чем в аналогичном периоде 2020-го. За январь-июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физлиц. Эксперты полагают, что пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии.

В соцсетях, мягко скажем, оказались в шоке от таких цифр.

«Очередной прорыв в эпоху стабильности», - только и отметил читатель.

«А не пора ли провести серьезную проверку деятельности этих, в основном иностранных банков, на территории нашей страны? Чем они занимаются, кроме раздачи денежных средств населению, и иногда производствам, под дикие проценты? На каком основании, в конце концов, идет раздача ну очень больших дивидендов по акциям этих банков, причем большая часть прибыли уходит за пределы нашей страны? Идет откровенный рэкет граждан нашей страны, а чиновники этого не видят?», - пишет россиянин.

«А сколько государство задолжало людям своей страны? Вот пусть и закроет долги гражданам», - призывает москвич.

«Кабала не поможет и никогда не помогала развитию и формированию сознания в воспитательном процессе. Банкиры и люди, которые шелестят деньгами и пользуются привилегиями государства, раскололи общество на нищих, бедных, богатых и очень богатых. Будущее плачевно», - грустно отмечает житель Урала.