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Увеличена средняя оплата больничного по уходу за детьми

Вступили в силу новые правила расчета оплаты больничного по уходу за ребенком

Фото: Global Look Press

С 1 сентября вступают в силу новые правила оплаты больничных для ухода за детьми. Теперь выплата будет составлять 100% от средней заработной платы вне зависимости от страхового стажа. Также теперь не важно, лечится ребенок амбулаторно или в больнице. Впрочем, есть верхний предел оплаты больничного — он составляет 74 тысячи рублей в месяц.

Максимально таким образом можно получить оплату больничного по уходу за ребенком до семи лет только за 60 дней в году либо за 90 дней, если речь идет об отдельных, тяжелых формах заболеваний вроде онкологии, которые лечатся долго.

Если речь идет о детях от семи до 15 лет, то срок сокращается до 45 суток, причем единовременно больничный не должен превышать 15 дней, пояснили ТАСС в Минтруда.

Право на компенсацию проведенного с больным ребенком времени, когда гражданин считается временно нетрудоспособным, имеют ближайшие родственники: родители, бабушки и дедушки, а также тети и дяди.

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