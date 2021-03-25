Ученый-экономист Андрей Нечаев: правительство погрязло в долгах

Российский государственный деятель и ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал информацию Счетной палаты России о размере государственного долга страны. На своей страничке в социальной сети Facebook экономист опубликовал любопытный пост под названием «Правительство погрязло в долгах», где сравнил состояние госдолга РФ и США.

«По информации Счетной палаты России, в течение первой половины 2021 года объем государственного долга РФ вырос на 1 триллион 480 миллиардов рублей или на 7,8% в процентном выражении. По состоянию на 1 июля текущего года суммарный объем госдолга России составлял 20,4 триллиона, что эквивалентно 17,7 процентам объема ВВП страны. При этом внутренний долг, грубо говоря, от нас с вами, вырос на 9,7%, составив 16,2 триллиона и достигнув доли в 79,3% от общего долга. Поскольку иностранные инвесторы в условиях санкций не рвутся давать российскому правительству валюту в долг, внешний долг страны за указанный период увеличился всего на 3,2% и достиг отметки в 4,24 триллиона рублей или 58,6 миллиардов долларов США по текущему курсу.

Сейчас ура-патриоты обязательно закричат о госдолге Соединенных Штатов. Я о нем знаю, он не так давно достиг отметки в 28 триллионов долларов и впервые за послевоенный период превысил объем внутреннего валового продукта страны. В отличие от российского правительства, власти США активно тратили эти деньги на оказание поддержки населению и экономике в условиях пандемии. Пока это обстоятельство не вызывает у инвесторов опасений, хотя держатель самого крупного пакета долговых обязательств Соединенных Штатов в лице Китая периодически шантажирует Вашингтон намерением сбросить эти бумаги, тем самым обрушив рынок. На практике же, эти долги скупит американская Федеральная резервная система, напечатав необходимое количество долларов, тем более что доверие к этой валюте в мире остается довольно высоким.

В сравнении с американским государственным долгом, желающих купить долговые обязательства России в мире не так много. Основные объемы в этом смысле скупаются именно российскими государственными банками, которые периодически приходят в Центральный Банк России и правительство за финансовой помощью.

Впрочем, главное здесь даже не в этом. Значение имеет не сам долг, а стоимость его обслуживания. Так, обслуживание госдолга США стоит дешево, а вот о российских обязательствах этого не скажешь. В первой половине 2021 года только на обслуживание государственного долга российские власти потратили 506 миллиардов рублей. По расчетам Министерства финансов, в следующем году содержание долга обойдется казне уже в 1,44 триллиона рублей. Это примерно 1,2-1,3% от ВВП страны. Вы будете удивлены, но это примерно совпадает с теми же показателями, что и у США», - пишет Нечаев.