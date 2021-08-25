Взятка биткоинами: Против заведующей кафедры московского вуза завели уголовное дело

Мещанский отдел столичного СКР возбудил уголовное дело о получении и даче взятки в отношении заведующей кафедры социальной педагогики и психологии Московского педагогического госуниверситета Елены Левановой. Незаурядность этого дела заключается в том, что взятка была получена биткоинами, пишет РБК со ссылкой на источники в СКР.

Согласно версии следствия Елена Леванова получила от соискателя кандидатской ученой степени 384 000 рублей. Деньги были переданы через двух сотрудников вуза, один из которых тоже стал фигурантом дела.

Леванова обещала взяткодателю поспособствовать в допуске к защите диссертации и принятии положительного решения по этой защите. Для этого она могла отвечать на заранее подготовленные ею же вопросы, а в перерыве подготовиться к ответу на другие вопросы диссертационного совета.

Телеграм-канал Baza пишет, что взятки в МПГУ принимали в форме криптовалюты. Биткоины направляли на анонимные кошельки. Во время обысков дома у Левановой были найдены обналиченные средства.