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Экономим, как миллионеры

Несколько советов от состоятельных людей, которые помогли им накопить миллионы

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Фото: @Pixabay

Прекратите транжирить

«Не имеет значения, на какой машине вы ездите. Не имеет значения, как вы одеваетесь. Важно, чтобы траты были разумными» - считает богач Марк Кьюбан. К примеру, смысл покупать телефон за баснословные деньги, если можно приобрести за приемлемую цену? Свой путь Марк начал с продажи мусорных пакетов. Тогда ему не хватало даже на пару кроссовок. Теперь он состоятельный человек, но знает, как непросто даются деньги. Его совет —концентрироваться на достижении целей, а не самих финансах. Деньги — лишь средство для воплощения планов.

Начните копить

В идеале нужно сберегать до половины своего дохода, но можно ограничиться и меньшими суммами, главное — пополнять копилку. Бережливость и есть главный секрет богатства. Почему? Да потому что, когда нет средств, то и возможностей обрести финансовую свободу тоже нет. Говорят, деньги притягивают деньги. Так и есть, если жить без транжирства и вкладываться в дело своей жизни.

Делайте сами

«Подумайте, сколько денег вы отдаете за то, что могли бы сделать сами» — советует известный инвестор Дэвид Черитон. Поклеить обои, связать свитер, постричься, сменить резину на авто, поменять розетку — все это можно выполнить без посторонней помощи. И экономия, и есть, за что себя уважать. Люди с навыками и смекалкой были и будут в цене.

Не останавливайтесь

Вкладывайтесь в свое образование, здоровье и дело, которое вам по душе. Будьте упорны, не бойтесь ошибок. Зарабатывая деньги, не стоит останавливаться на достигнутом. Найдите способы, чтобы отложенное в копилку, приносило еще больший доход. Финансы, как и вы, должны трудиться. 

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