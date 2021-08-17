Экономим, как миллионеры
Несколько советов от состоятельных людей, которые помогли им накопить миллионы
Прекратите транжирить
«Не имеет значения, на какой машине вы ездите. Не имеет значения, как вы одеваетесь. Важно, чтобы траты были разумными» - считает богач Марк Кьюбан. К примеру, смысл покупать телефон за баснословные деньги, если можно приобрести за приемлемую цену? Свой путь Марк начал с продажи мусорных пакетов. Тогда ему не хватало даже на пару кроссовок. Теперь он состоятельный человек, но знает, как непросто даются деньги. Его совет —концентрироваться на достижении целей, а не самих финансах. Деньги — лишь средство для воплощения планов.
Начните копить
В идеале нужно сберегать до половины своего дохода, но можно ограничиться и меньшими суммами, главное — пополнять копилку. Бережливость и есть главный секрет богатства. Почему? Да потому что, когда нет средств, то и возможностей обрести финансовую свободу тоже нет. Говорят, деньги притягивают деньги. Так и есть, если жить без транжирства и вкладываться в дело своей жизни.
Делайте сами
«Подумайте, сколько денег вы отдаете за то, что могли бы сделать сами» — советует известный инвестор Дэвид Черитон. Поклеить обои, связать свитер, постричься, сменить резину на авто, поменять розетку — все это можно выполнить без посторонней помощи. И экономия, и есть, за что себя уважать. Люди с навыками и смекалкой были и будут в цене.
Не останавливайтесь
Вкладывайтесь в свое образование, здоровье и дело, которое вам по душе. Будьте упорны, не бойтесь ошибок. Зарабатывая деньги, не стоит останавливаться на достигнутом. Найдите способы, чтобы отложенное в копилку, приносило еще больший доход. Финансы, как и вы, должны трудиться.