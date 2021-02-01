Россельхозбанк: итоги работы за 20 лет
Удалось ли сформировать в России национальную кредитно-финансовую систему для поддержки предприятий АПК?
АО «Российский сельскохозяйственный банк» был создан в марте 2000 года по распоряжению Владимира Путина, исполнявшего в тот момент обязанности Президента Российской Федерации. Глава государства поставил перед РСХБ задачу – сформировать национальную кредитно-финансовую систему для поддержки отечественных предприятий АПК. Удалось ли достичь этой цели, разберёмся в нашем материале.
Предыстория
К началу XXI века российский АПК находился в глубоком кризисе. Большинство сельхозпредприятий работали в убыток: доля таких хозяйств в 1998 году достигла 88%. Производство сократилось на 45% по сравнению с 1991 годом, страна потеряла 30 миллионов гектаров посевных площадей (это сравнимо с территорией Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской и Волгоградской областей вместе взятых).
Аграрии практически не получали помощи от государства: на одно фермерское хозяйство из бюджета выделяли всего около 700 рублей в год. Системы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей не существовало, поэтому обновить технику или провести сезонные работы было очень трудно.
Всё это привело к закрытию тысяч агропредприятий и фермерских хозяйств, росту безработицы и падению доходов сельских жителей. Из 155 тысяч российских деревень 13 тысяч перестали существовать, население 35 тысяч посёлков не превышало 10 человек, ещё в 37 тысячах сел жили до 50 человек. Количество работников агросектора сократилось более чем вдвое.
Задачи и решения
К 2000 году стало очевидно: откладывать разработку новых стратегий по развитию сельского хозяйства больше нельзя. Был предложен ряд мер поддержки российских аграриев. В их числе – введение тарифных квот на некоторые категории продовольственных товаров, включая мясо и сахар-сырец. Это стимулировало развитие производства внутри страны.
Специфика аграрного сектора такова, что производство, в основном, носит сезонный характер, и большое значение для работы и развития предприятий АПК имеет кредитование. Поэтому необходимо было создать кредитно-финансовую систему, чтобы обеспечить потребности сельхозпроизводителей в банковских продуктах и дать им возможность развивать производство. Это было сделано в марте 2000 года: Владимир Путин подписал распоряжение под номером №75-РП, в котором Правительству РФ было дано поручение разработать и внести в Госдуму проект федерального закона о Российском сельскохозяйственном банке.
Россельхозбанк принадлежит государству: 100% акций владеет Росимущество. Уставный капитал РСХБ, по данным на май 2021 года, составляет 469,98 миллиарда рублей (последнее увеличение произошло 01.02.2021). Лицензия на осуществление банковской деятельности была выдана Центробанком РФ в июне 2000 года, тогда же прошли первые финансовые операции. В сентябре РСХБ приступил к обслуживанию клиентов. Работать со средствами физических лиц Россельхозбанк начал в декабре 2002 года.
Финансирование АПК
По оценкам экспертов, создание государственной системы банковского обслуживания аграрного сектора помогло преодолеть кризис отрасли. Доступность кредитов в сочетании с мерами поддержки, принятыми в 2006 году в рамках нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса», стали ключевыми факторами, позволившими нарастить объёмы производства.
За первые два года реализации приоритетного проекта (2006–2007 гг.) Россельхозбанк выдал сельхозпроизводителям свыше 300 тысяч кредитов на общую сумму более 150 миллиардов рублей. К 2008 году объёмы выпуска отечественной сельхозпродукции выросли в полтора раза по сравнению с 1999 годом. Производственные показатели агросектора практически сравнялись с уровнем 1990 года, а в растениеводстве даже превысили его в 2,3 раза.
Одну из ключевых ролей Россельхозбанку отвели и в достижении показателей Доктрины продовольственной безопасности РФ, утверждённой в 2010 году. РСХБ стал главным финансовым инструментом программы, цель которой – обеспечить страну собственными продуктами.
Доктрина установила ориентиры для минимальной доли внутреннего производства в общем объёме поставок продовольствия: зерно – 95%, сахар – 80%, растительное масло – 80%, мясо и мясные продукты – 85%, молоко и молочные продукты – 90%, рыбные продукты – 80%, картофель – 95%, поваренная соль – 85%. В 2018 году удалось достичь целевых показателей по мясу, маслу и зерну. В 2020-м впервые в современной истории в страну ввезли меньше продуктов, чем поставили за рубеж. Импорт сократился почти на 30%, а экспорт вырос более чем в полтора раза по сравнению с серединой прошлого десятилетия.
В 2020-м банк выдал аграриям более семи тысяч кредитов на сезонные работы, это почти на 10% выше показателей предыдущего года. Более половины средств (54%) предоставлены по льготной ставке (в 2019 году их доля в структуре выдач составляла 36%).
В общей сложности, за 20 лет работы Россельхозбанк профинансировал реализацию 5200 проектов в отечественном агросекторе. Объёмы финансирования отрасли со стороны кредитной организации достигли 9,4 триллиона рублей при государственных вложениях в 459 миллиардов. Это позволило создать порядка 400 тысяч новых рабочих мест в АПК
Как Россельхозбанк поддерживает экспорт
РСХБ с 2017 года участвует в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК», направленном на двукратное увеличение поставок российской сельхозпродукции к 2025 году. Банк содействует развитию экспорта через специализированную продуктовую линейку, включая расчётные операции, валютный контроль, торговое финансирование.
Россельхозбанк участвует в реализации действующих механизмов поддержки компаний-экспортёров, синхронизируя свои продукты с госпрограммами. Также банк разрабатывает собственные проекты, способствующие развитию экспортного потенциала отечественных предприятий агросектора. Такие решения создаются во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства, Российским экспортным центром (РЭЦ), ЭКСАР, Минэкономразвития и другими ведомствами.
В 2019 году Россельхозбанк отменил комиссию для сельхозпроизводителей, участвующих во внешнеэкономической деятельности, за открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение функций агента валютного контроля. Совместно с РЭЦ был запущен Экспортный акселератор, нацеленный как на компании, уже участвующие во внешнеэкономической деятельности, так и на новичков. Это помогает потенциальным экспортёрам изучить особенности зарубежных поставок и открывает новые возможности.
На конец 2019 года четверть всей поставляемой на глобальный рынок российской сельхозпродукции приходилось на клиентов аграрного банка: он обслужил более 4,2 тысячи компаний-экспортёров. В 2020-м финансовая поддержка этого направления значительно увеличилась: за 9 месяцев РСХБ предоставил экспортёрам агросектора 288 миллиардов рублей, что на 78% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Объёмы российского экспорта в 2020 году стали рекордными: отечественные аграрии направили за рубеж 79 миллионов тонн продукции на 30,7 миллиарда долларов США.
Возвращение в село
Возрождение российского села – задача государственной важности. В 2019 году Минсельхоз РФ разработал программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ). Она включает в себя ряд мер по созданию комфортных условий для жителей небольших населённых пунктов, строительству социальной и инженерной инфраструктуры, повышению благосостояния населения и созданию новых рабочих мест.
Одним из ключевых направлений КРСТ стала программа сельской ипотеки, которая позволяет приобрести или построить жилье в деревнях, сёлах или небольших городах с населением до 30 тысяч человек по сниженной ставке до 3% годовых. Россельхозбанк стал первой кредитной организацией, включившейся в проект.
Соглашение с Министерством сельского хозяйства было подписано в начале 2020 года, а к сентябрю РСХБ выдал уже свыше 15 тысяч жилищных займов на общую сумму более 30 миллиардов рублей. К концу декабря этот показатель увеличился более чем вдвое: за первый год реализации программы Россельхозбанк предоставил порядка 41 тысячи кредитов на приобретение недвижимости в сельской местности на сумму 79,4 миллиарда рублей.
Всего в 2020 году сельской ипотекой воспользовались 45 тысяч российских семей. Таким образом, РСХБ стал лидером среди 11 банков, предоставляющих эту услугу. По данным Минсельхоза, в I квартале 2021 года в программу вступили ещё 13,7 тысячи семей. Было построено и приобретено около трёх миллионов квадратных метров жилья.
Работа на перспективу
Российское сельское хозяйство становится не просто рентабельным: по мнению экспертов, отрасль стала локомотивом отечественной экономики. Рекордные показатели, достигнутые российскими аграриями в 2020 году, продолжат расти.
Россельхозбанк как лидер по финансированию АПК расширяет программы содействия развитию экспорта, внутреннего производства и сельских территорий. Банк увеличивает объёмы выдачи кредитов на льготных условиях для представителей агросектора (только за 2019 год этот показатель вырос на 47%). Это позволяет аграриям обновлять технику, модернизировать производства и создавать новые рабочие места.
Докапитализация Россельхозбанка, проведённая в феврале 2021 года (уставный капитал увеличили на 10,5 миллиарда рублей), позволит нарастить объёмы кредитования АПК, что будет содействовать дальнейшему развитию отрасли.
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