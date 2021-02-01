Россельхозбанк: итоги работы за 20 лет

Предыстория

К началу XXI века российский АПК находился в глубоком кризисе. Большинство сельхозпредприятий работали в убыток: доля таких хозяйств в 1998 году достигла 88%. Производство сократилось на 45% по сравнению с 1991 годом, страна потеряла 30 миллионов гектаров посевных площадей (это сравнимо с территорией Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской и Волгоградской областей вместе взятых).

Аграрии практически не получали помощи от государства: на одно фермерское хозяйство из бюджета выделяли всего около 700 рублей в год. Системы льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей не существовало, поэтому обновить технику или провести сезонные работы было очень трудно.

Всё это привело к закрытию тысяч агропредприятий и фермерских хозяйств, росту безработицы и падению доходов сельских жителей. Из 155 тысяч российских деревень 13 тысяч перестали существовать, население 35 тысяч посёлков не превышало 10 человек, ещё в 37 тысячах сел жили до 50 человек. Количество работников агросектора сократилось более чем вдвое.