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Пенсионерам вернут недополученные доходы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому с 2022-го негосударственные пенсионные фонды будут обязаны возместить россиянам средства, если их деньги были переведены в другие НПФ с нарушением закона.

Фото: личный архив С. Белякова

«Собеседник» обсудил новацию с президентом Национальной Ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Сергеем БЕЛЯКОВЫМ.

На днях стало известно, что законопроект поддержал и ЦБ. А как относятся к нему НПФ?

– Мы не просто поддерживаем данный законопроект, НАПФ был инициатором его разработки.

Как человек должен доказывать, что его сбережения были переведены в другой НПФ с нарушением закона?

– В данном случае речь идет о признании в суде договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) недействительным. Механизм действий застрахованных лиц четко не прописан, но алгоритм понятен.

Стоит напомнить: речь идет исключительно о накопительной пенсии, переданной гражданином в управление того или иного фонда К негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) это не относится. Там действуют другие правила заключения и расторжения договора.

Что касается процедуры перевода средств из одного НПФ в другой, то она четко прописана в законодательстве. Перевод в другой фонд может быть осуществлен только по заявлению гражданина, поданного в ПФР, при заключении застрахованным лицом нового договора ОПС с другим фондом. Более того, человек обязательно должен быть проинформирован о потере дохода в случае досрочного перехода из фонда в фонд.

А что именно возвратят в случае признания договора ОПС недействительным?

Проблема досрочного перехода связана с тем, что при досрочном переходе застрахованное лицо теряет накопленный инвестиционный доход за последнюю неполную пятилетку («правило 5 лет», которое действует с 2015-го), при этом удержанный доход поступает в резерв предыдущего фонда, от которого гражданин досрочно уходит. Если же человек сознательно идет на досрочный переход, то это его выбор, и никакого возмещения ему не полагается. Если происходит манипуляция его решением, тогда это негативные последствия, которые предлагается компенсировать.

Действующее законодательство такого не предусмтривает, и очевидно, что требовалось восстановить в этом вопросе социальную справедливость.

Возврат инвестиционного дохода будет полным, или компенсируют только какую-то его часть?

– Если суд определит, что пенсионные накопления были переведены неправомерно из одного фонда в другой НПФ, то как уже было отмечено выше, предыдущий страховщик будет обязан полностью возместить застрахованному лицу весь удержанный при досрочном переходе инвестиционный доход, а также начислить соответствующую часть дохода, полученного на резерв по ОПС. Кроме того, застрахованное лицо получит на свой пенсионный счет компенсацию за неправомерное пользование его пенсионными накоплениями по 395 ГК РФ. Но все это, конечно, в том случае, если законопроект будет принят.

Куда может обратиться человек за такой компенсацией?

– Первым делом – необходимо обратится в фонд для того, чтобы разобраться в ситуации и установить были нарушения или нет. Например, клиент может ошибочно предполагать, что его средства незаконно переведены в данный фонд, но на самом деле могла быть реорганизация и данный фонд является правопреемником другого фонда, клиентом которого изначально было данное застрахованное лицо, т.е. нарушения нет.

Мужчин 1953-1966 гг. рождения и женщин 1957-1966 гг. рождения все это не касается: с 2005-го отчисления за них в накопительную часть были прекращены, и эти граждане при выходе на пенсию получают все накопления сразу.

Если у человека не осталось документов о переходе из фонда в фонд, как он сможет доказать, что в свое время перешел с нарушением закона?

– Можно, например, запросить на портале госуслуг (или обратиться в отделение ПФР по месту жительства) извещение о состоянии лицевого счета ПФР. Там будет указана сумма сформированных пенсионных накоплений, а также информация, у какого конкретно пенсионного страховщика и за какие периоды эти пенсионные накопления сформированы.

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