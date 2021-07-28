"Привязать МРОТ к зарплатам депутатов – другие песни услышим": в сети обсуждают инициативу Госдумы об увеличении МРОТ

Из Госдумы в преддверии выборов продолжают звучать громкие лозунги. На этот раз они коснулись МРОТ – минимального размера оплаты труда.

Партия ЛДПР предложила увеличить МРОТ до 20 тысяч рублей, и эту идею тут же поддержали «Справедливая Россия» и КПРФ. Вы спросите: «А как же «Единая Россия»? Но на этот раз она выбрала другую тактику – объявить, что это невозможно, а предложение является популистским.

Первый зампред «Единой России» Адальби Шхагошев заявил, что «это предложение представляется маловероятным, а сама инициатива нереалистичной, так как речь идет об очень крупных цифрах».

Вместе с тем депутат выразил надежду, что предложение ЛДПР тщательно проработано и не имеет отношения к предстоящим выборам в Госдуму.

Ожидаемо, что в соцсетях инициативу и раскритиковавшего ее Шхагошева хорошенько «прополоскали».

«Вот они «благодетели» россиян...» - только и выдохнул читатель.

«Оглянитесь вокруг и попытайтесь понять, что эта власть не для народа и посмотрите, сколько раз за эти последние 20 лет поднимали МРОТ и на сколько... Учитесь воспринимать жизнь такой, какая она есть на самом деле, а не верить СМИ и тем, кто вешает лапшу на уши народу вот уже тридцать лет...» - звучит буквально крик души от россиянина.

«В настоящее время для нас важнейшим является вопрос - за чей счёт банкет?» - задает риторический вопрос москвич.

«Действительно, какая проблема это сделать? Я всего одну знаю: тогда налогов будет не 30%, а больше», - объясняет экономист.

«Повысят. Только не МРОТ, а цены на всё. Хотя они растут и так постоянно», - грустно замечает пенсионер.

«Нужно привязать МРОТ к зарплатам чиновников и депутатов, другие песни услышим...» - предлагает россиянин.

«На «индексацию» своих доходов депутаты и правительство находят средства, не оглядываясь на кризисы. Что тут скажешь? Мы сами их выбираем», - отмечает историк.